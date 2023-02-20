ДСНС-ники визволили двох цуценят: один песик впав у яму, інший застряг. ФОТО

Українські надзвичайники врятували двох цуценят, які потрапили у різні пастки за останні два дні.
Один із інцидентів стався у Суворовському районі Одеси, повідомляє ДСНС.
Цуценя впало у яму глибиною 3,5 метри та діаметром 10 сантиметрів.
"Рятуємо маленьких гарнюнь! Вогнеборці Одещини та Дніпропетровщини допомогли двом малим бешкетникам, які впали в яму", – розповідає пресслужба ДСНС.
|Фото: ДСНС
Щоб визволили тварину з пастки, рятувальникам довелося потрудитися.
|Одне цуценя врятували в Одеській області
"Наші хлопці попросили допомоги у приватного екскаватора, який поруч з ямою викопав широку та глибоку траншею", – кажуть у ДСНС.
|Малюк впав у яму глибиною 3,5 метри та діаметром 10 сантиметрів
Рятувальники спустились у траншею за допомогою драбини-палки та лопатою обережно викопали тунель до переляканого малюка.
Цуценя повернулося до рук своєї власниці цілим та неушкодженим.
|Пухнастого визволили за допомогою екскаватора
Наступного дня в місті Покров на Дніпропетровщині цуценя застрягло між бетонним парканом та гаражем на вулиці Бориса Джонсона.
|А цей чотирилапий пухнастик застряг між парканом і гаражем на Дніпропетровщині
Надзвичайники за допомогою шанцевого інструменту припідняли залізобетонну плиту та звільнили чотирилапого пухнастика.
|На щастя, цуценя врятували ДСНС-ники
Нагадаємо, раніше в Одесі врятували собаку, який потрапив у вигрібну яму.
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