ДСНС-ники визволили двох цуценят: один песик впав у яму, інший застряг. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 лютого 2023

Українські надзвичайники врятували двох цуценят, які потрапили у різні пастки за останні два дні.

Один із інцидентів стався у Суворовському районі Одеси, повідомляє ДСНС.

Цуценя впало у яму глибиною 3,5 метри та діаметром 10 сантиметрів.

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"Рятуємо маленьких гарнюнь! Вогнеборці Одещини та Дніпропетровщини допомогли двом малим бешкетникам, які впали в яму", – розповідає пресслужба ДСНС.

 Фото: ДСНС

Щоб визволили тварину з пастки, рятувальникам довелося потрудитися.

 Одне цуценя врятували в Одеській області

"Наші хлопці попросили допомоги у приватного екскаватора, який поруч з ямою викопав широку та глибоку траншею", – кажуть у ДСНС. 

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 Малюк впав у яму глибиною 3,5 метри та діаметром 10 сантиметрів

Рятувальники спустились у траншею за допомогою драбини-палки та лопатою обережно викопали тунель до переляканого малюка.

Цуценя повернулося до рук своєї власниці цілим та неушкодженим.

 Пухнастого визволили за допомогою екскаватора

Наступного дня в місті Покров на Дніпропетровщині цуценя застрягло між бетонним парканом та гаражем на вулиці Бориса Джонсона. 

 А цей чотирилапий пухнастик застряг між парканом і гаражем на Дніпропетровщині

Надзвичайники за допомогою шанцевого інструменту припідняли залізобетонну плиту та звільнили чотирилапого пухнастика.

 На щастя, цуценя врятували ДСНС-ники

Нагадаємо, раніше в Одесі врятували собаку, який потрапив у вигрібну яму.

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