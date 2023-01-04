В Одесі врятували собаку, який потрапив у вигрібну яму. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
4866
4 січня 2023

Надзвичайники в Одесі врятували життя собаці, який провалився у вигрібну яму.

Про це повідомив пресцентр Державної служб з надзвичайних ситуацій, опублікувавши фото бідолашної тварини. 

Інцидент трапився на території автостоянки у Суворовському районі міста.

Щойно рятувальники дізналися, що пес провалився у вигрібну яму, одразу прибули на виклик.

 ДСНС-ники в Одесі врятували песика з вигрібної ями. Фото: ДСНС

"Він міг там задихнутися чи потонути, але наші хлопці оперативно прибули на місце та за допомогою рятувальної мотузки дістали бідолаху з ями", – розповідають у ДСНС.

 Чотирилапого врятували за допомогою мотузки. Фото: ДСНС 

За словами рятувальників, чотирилапий був неабияк наляканий, утім головне, що він вижив.

 Фото: ДСНС

Нагадаємо, українські рятувальники та поліцейські часто надають допомогу тваринам, які опинилися у біді, зокрема через війну. У травні ДСНС-ники врятували з розбомбленої росіянами багатоповерхівки у Бородянці кішку Глорію, яку волонтери спершу назвали Шафою. 

На Харківщині поліціянти прихистили кота Осю, врятованого з Північної Салтівки – найбільш постраждалого району міста.

Крім того, у квітні патрульний у Бучі врятував перелякану хаскі і назвав її на честь міста.

Читайте також: Кіт їхав 300 км на російському БТР: мешканка Бучі розповіла, як знайшла загубленого улюбленця


Реклама:


 2700
Суспільство

Про мобілізацію, хімічну зброю і "тривожну валізу": 8 важливих текстів, які ви могли пропустити у 2022-у

Діана Кречетова
 28228
КУЛЬТУРА

10 свіжих серіалів з найбільшим рейтингом

Ярослав Підгора-Гвяздовський
 5081
Суспільство

"Милиці були моєю зброєю": історія жінки, яка бачила бої та окупацію Маріуполя з лікарняної палати

Наталія Найдюк

Головне на сайті


Суспільство

Про мобілізацію, хімічну зброю і "тривожну валізу": 8 важливих текстів, які ви могли пропустити у 2022-у

Діана Кречетова
У США аптекам дозволять продавати таблетки для переривання вагітності
Які ліки від психічних розладів можна отримати безкоштовно? Відповідь МОЗ
На Apple TV знайшли російський пропагандистський фільм "Ополченочка"
Часті відволікання на соцмережі впливають на мозок підлітків – дослідження 
Оголосили ведучих церемонії вручення "Золотого глобуса 2023"
КУЛЬТУРА

10 свіжих серіалів з найбільшим рейтингом

Ярослав Підгора-Гвяздовський
Суспільство

"Милиці були моєю зброєю": історія жінки, яка бачила бої та окупацію Маріуполя з лікарняної палати

Наталія Найдюк