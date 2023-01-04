В Одесі врятували собаку, який потрапив у вигрібну яму. ФОТО

Надзвичайники в Одесі врятували життя собаці, який провалився у вигрібну яму.

Про це повідомив пресцентр Державної служб з надзвичайних ситуацій, опублікувавши фото бідолашної тварини.

Інцидент трапився на території автостоянки у Суворовському районі міста.

Щойно рятувальники дізналися, що пес провалився у вигрібну яму, одразу прибули на виклик.

ДСНС-ники в Одесі врятували песика з вигрібної ями. Фото: ДСНС

"Він міг там задихнутися чи потонути, але наші хлопці оперативно прибули на місце та за допомогою рятувальної мотузки дістали бідолаху з ями", – розповідають у ДСНС.

Чотирилапого врятували за допомогою мотузки. Фото: ДСНС

За словами рятувальників, чотирилапий був неабияк наляканий, утім головне, що він вижив.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, українські рятувальники та поліцейські часто надають допомогу тваринам, які опинилися у біді, зокрема через війну. У травні ДСНС-ники врятували з розбомбленої росіянами багатоповерхівки у Бородянці кішку Глорію, яку волонтери спершу назвали Шафою.

На Харківщині поліціянти прихистили кота Осю, врятованого з Північної Салтівки – найбільш постраждалого району міста.

Крім того, у квітні патрульний у Бучі врятував перелякану хаскі і назвав її на честь міста.