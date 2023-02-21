Помер співзасновник українського гурту "Мертвий Півень" Футорський

20 лютого пішов з життя один із засновників та лідер гурту "Мертвий Півень" Любомир Футорський. Йому був 51 рік.

Про це у Facebook повідомив лідер гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай.

Про причину смерті наразі не відомо.

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"Вічно дебатуючий, конфліктний, але разом з тим такий впертий "Man from Dzyga", "той грубий з Мертвого Півня", "Любко, який завжди проти". Вже колись іншим разом пограємо на ЛесПолах. Лети вільно, Любомир Футорський, вічна пам’ять", – написав лідер гурту "Бетон" Андрій Жолоб.

Любомир Футорський

"Твій голос в цьому "Поцілунку" назавжди залишиться з нами. Спочивай в Бозі, братику. Вдалого тобі переходу", – зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова.

Любомир Футорський народився 16 листопада 1972 року у Львові. Він навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Саме в його студентські роки народився гурт "Мертвий Півень".

Колектив став одним із найпопулярніших рок-колективів у 1990-х. Серед найвідоміших пісень гурту: "Ми помрем не в Парижі", "Холодно" та "Я помру від застуди".

Своє існування "Мертвий півень" припинив у 2011 році.

Нагадаємо, в жовтні 2021 року помер один із засновників гурту "Мертвий півень" Михайло Барбара.

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