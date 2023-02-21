Мовний омбудсмен дав поради, як перейти на українську

Через повномасштабне вторгнення все більше українців відмовляється від спілкування мовою окупанта.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь опублікував прості, але дієві поради для переходу на солов'їну.

"За даними різних соціологічних опитувань, українська впевнено завойовує провідне місце у різних сферах суспільного життя, в тому числі і в побуті.

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Тим, хто ще досі не наважився перейти на українську мову, сьогодні, на Міжнародний день рідної мови, нагадаємо прості поради, які допоможуть зробити справді важливий крок для нашої Перемоги", – зазначив він.

❗️Переходьте на українську одразу, не боячись осуду чи помилок.

📱Обов’язково налаштуйте українську мову на всіх пристроях (комп’ютерах, мобільних телефонах тощо), у програмах та додатках.

📖Читайте українською, слухайте українські пісні та дивіться українське кіно.

✍️Пишіть українською.

📋Заведіть власний словник для нових слів та тих, що потребують виправлення. Обов’язково вживайте нові слова, фразеологізми у повсякденному житті - це збагатить вашу мову.

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👨‍💼Запишіться на курси з української мови, відвідуйте розмовні клуби, користуйтесь онлайн-ресурсами для вивчення мови.

За словами омбудсмена, на сьогодні в Україні діє майже 450 безкоштовних майданчиків для опанування державної мови, з переліком яких можна ознайомитися на сайті.