В одеському кафе відмовились обслуговувати клієнтку українською та вигнали із закладу

В центрі Одеси у закладі "Cafe de Fleur" відмовились обслуговувати клієнтку Людмилу українською та вигнали її із закладу.

Зі слів жінки, інцидент стався ввечері 16 лютого близько 21 години.

Як пояснила Людмила, вона є головою відділу захисту та опанування мови у громадській організації "Робимо вам нерви".

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"Ми займаємось тим, що перевіряємо заклади на дотримання мовного закону", – пояснила Людмила.

Вона зазначила, що кав'ярня в центрі Одеси привернула увагу вивісками з російською мовою. Коли Людмила зайшла в середину, їй надали меню також не державною.

"До мене підійшов офіціант, який зі мною спілкувався російською мовою. Я зробила йому зауваження і запитала, чому він спілкується зі мною не державною мовою. Він сказав, що може перейти, якщо так треба. А тоді у розмову втрутився власник закладу", – розповідає учасниця перевірки.

Він разом із друзями почав просувати стереотипи про те, що одесити є окремою нацією, і вони спілкуються виключно російською мовою. Потім заявив, що не збирається надавати послуги українською.

"Після цього я сказала, що на таких людей є свої інструменти впливу, з натяком на поліцію. Вони попросили мене покинути заклад. Нібито вони зачинялися, але за графіком мали б працювати до 22 години", – продовжує Людмила.

Я викликала поліцію та написала заяву на цей заклад. Вона має дійти до мовного омбудсмена.

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"Ситуація набрала величезного резонансу. Хочу зазначити, що ми перевірили досить багато закладів, але це – одиничний випадок відмови переходити на державну мову як від офіціанта, так і від власника. Зазвичай заклади розуміють відповідальність і проводять "роботу над помилками", – додає одеситка.

Вона каже, що незабаром обов'язково повернеться у цей заклад, щоб довести українізацію до логічного фіналу.

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк повідомила, що на власника одеського закладу "Cafe de Fleur" склали адміністративний протокол через порушення закону про державну мову.

Вона зазначила, що "виганяти клієнтку із закладу за прохання обслуговувати державною, – це більше, ніж порушення мовного закону".

Нагадаємо, з 16 липня 2022 року в Україні запроваджена адміністративна відповідальність за порушення мовного Закону.

Розмір штрафу становить від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення протягом року, штраф збільшиться до 8500-11900 грн.