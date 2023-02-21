Збирала гроші на "транспортування тіла дитини": на Рівненщині судитимуть шахрайку

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
8896
21 лютого 2023

29-річна мешканка Рівненщини на сторінці у соцмережі оголосила про терміновий збір коштів нібито на транспортування тіла своєї померлої дитини із Німеччини до України. 

Однак, як з'ясували у Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області, зібрані кошти жінка витратила на погашення кредиту.

Жінка оголосила про збір коштів восени 2022 року на своїй сторінці у Facebook.

Відгукнулися щонайменше семеро небайдужих людей. Однак пізніше одна з благодійниць попросила надати свідоцтво про смерть дитини, яке жінка надати не змогла. 

Фото: AntonioGuillemF/Depositphotos

"В статусі потерпілих – семеро осіб, які звернулися до поліції. Вони відгукнулися на прохання допомогти та перерахували загалом 6300 гривень власних коштів", – йдеться в повідомленні. 

Як пізніше пояснила обвинувачена, гроші вона витратила на погашення кредиту. 

Відомо, що жінка має трьох малолітніх дітей. Усі з них живі та здорові. 

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Стаття передбачає до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Свою вину обвинувачена визнала. 

Нагадаємо, на Черкащині хлопці підпалили чоловіка та знімали відео для соціальних мереж. 

Читайте також: У Кіберполіції назвали 6 схем, як шахраї можуть виманювати гроші онлайн


Реклама:


 967
Суспільство

Згадати все: яким був рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Анастасія Поя
 2884
КУЛЬТУРА

Киянин Малевич та друзі: український авангард, який привласнила Росія

Оксана Семенік
 4538
Суспільство

Як здавна святкували Масницю в Україні? ТЕСТ на знання традицій

Тетяна Денисенко

Головне на сайті


Суспільство

Згадати все: яким був рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Анастасія Поя
Стартував перший мистецький аукціон від УП та "Повернись живим" для збору легендарній кримській бригаді
Носимо на ногах по 5 кг української землі: військовий розповів про оборону Бахмута
У Києві чоловіка можуть покарати за психологічне насильство щодо цивільної дружини
У ВР ухвалили закон про НМТ-2023 для випускників
З Ірмою Вітовською і Wellboy. Вийшов тизер української музичної драми "Королі репу"
КУЛЬТУРА

Киянин Малевич та друзі: український авангард, який привласнила Росія

Оксана Семенік
Суспільство

Як здавна святкували Масницю в Україні? ТЕСТ на знання традицій

Тетяна Денисенко