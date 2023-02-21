Збирала гроші на "транспортування тіла дитини": на Рівненщині судитимуть шахрайку

29-річна мешканка Рівненщини на сторінці у соцмережі оголосила про терміновий збір коштів нібито на транспортування тіла своєї померлої дитини із Німеччини до України.

Однак, як з'ясували у Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області, зібрані кошти жінка витратила на погашення кредиту.

Жінка оголосила про збір коштів восени 2022 року на своїй сторінці у Facebook.

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Відгукнулися щонайменше семеро небайдужих людей. Однак пізніше одна з благодійниць попросила надати свідоцтво про смерть дитини, яке жінка надати не змогла.

"В статусі потерпілих – семеро осіб, які звернулися до поліції. Вони відгукнулися на прохання допомогти та перерахували загалом 6300 гривень власних коштів", – йдеться в повідомленні.

Як пізніше пояснила обвинувачена, гроші вона витратила на погашення кредиту.

Відомо, що жінка має трьох малолітніх дітей. Усі з них живі та здорові.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Стаття передбачає до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Свою вину обвинувачена визнала.

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