Як війна позначилася на здоров'ї українців? Опитування

Після початку великої війни 46% українців зазначили, що стан їхнього здоров’я не змінився, однак 32% заявили, що почуваються дещо гірше.



Значно погіршилось самопочуття у 21%, про що свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".



Зокрема, у 15% громадян з півдня України здоров’я погіршилося, а 30% – частково відчули зміни. У 53% стан не змінився.



Серед опитаних мешканців південно-східних областей 39% говорять, що почуваються так само як до 24 лютого 2022 року. Про незначні зміни стану здоров’я повідомили 32%, а 27% – скаржаться на погіршення стану здоров’я.



На деокупованих територіях 39% людей, які брали участь в опитуванні, не відчули змін у стані здоров’я, 35% мають незначне погіршення, а людей 25% мають багато скарг.

Значно погіршилось самопочуття у 21% опитаних українців. Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

У центрі країни 43% опитаних не відчули змін у стані здоров’я після 24 лютого. Почуватися гірше стало 32%. Значні скарги мають 25%.



У Києві 45% не помітило змін в стані здоров’я, 39% почали почуватися дещо гірше. Значні скарги має 16% опитаних.



На заході України стан здоров’я залишився без змін у 52% опитаних, у 29% – дещо погіршився. Водночас 19% заявили, що здоров’я погіршилося.



Про погіршення здоров’я здебільшого згадували мешканці територій, прилеглих до зони бойових дій, а також старші люди та громадяни з рівнем доходу нижче середнього.

66% опитаних повідомили, що їхні близькі зазнали поранення або каліцтва. Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Крім того, на здоров’я скаржилися жінки й ті, хто покинув свої домівки; був поранений або втратив близьких через війну.

Кожен десятий учасник опитування зазначив, що він або його близькі родичі зазнали поранення чи каліцтва через війну. З них 66% зафіксували факти поранення документально.



Опитування проводилося 23-26 грудня 2022 року методом телефонного інтерв’ю.



Вибірка дослідження репрезентативна для дорослого населення України. Це люди, віком 18 років і старші. Вони проживають усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій.



Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,2%.



Нагадаємо, від початку повномасштабної війни 16% українців змінили місце проживання, а 72% – залишалися вдома.





