У Львівській політехніці громадянин Китаю захистив дисертацію українською мовою

Китаєць Ше Сяньнін, успішно захистив українською мовою дисертацію у Національному університеті "Львівська політехніка".

Чоловік здобув ступень доктора філософії, повідомили у навчальному закладі.

До Львова Ше Сяньнін приїхав 6 років тому, після завершення бакалаврату в університеті провінції Хенань.

Спочатку він вивчав українську мову на підготовчому відділенні, а потім вступив до магістратури на прикладну механіку, а після її завершення – до аспірантури.

Ше Сяньнін. Фото: "Львівська політехніка"

Ше Сяньнін спочатку не планував закінчувати аспірантуру в Україні.

"З-поміж країн, у яких я міг навчатися, а це – Україна, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Казахстан, вибрав саме Україну, тому що тут добре готують інженерів-механіків. І я знав, що в Україні дуже гарно. Дізнався, що у Львівській політехніці є хороша база з моєї спеціалізації", – розповідає Ше Сяньнін.

Науковець виграв грант на навчання від Китайського стипендійного центру, отримав китайську стипендію і бюджетне місце, а також ще одну стипендію у Львівській політехніці.

Ше розповідає, що роки його перебування в Політехніці були цікаві. Фото: "Львівська політехніка"

Ше розповідає, що роки його перебування в Політехніці були цікаві й насичені. Рівнем навчання та технічним обладнанням лабораторій і кафедри чоловік задоволений.

Тема дисертації молодого науковця – "Підвищення ефективності механічного оброблення деталей з титанових сплавів на основі імітаційного моделювання процесу формоутворення".

У Львівській політехніці Ше Сяньнін охоче долучився до викладання китайської мови. Іноземець каже, що українська мова йому дається дуже нелегко, однак коли їхав до України, то навіть не сумнівався, що мусить її вивчити.

Ше Сяньнін любить гуляти містом, він відвідав майже всі львівські музеї, театри і храми. Також іноземець мандрує Україною.

Коли почалася війна, батьки Ше наполягали, щоб він повернувся додому, однак він відмовився.

"Я запевняв їх, що тут усе добре, спокійно, Політехніка працює. Правда, у перші два місяці на вимогу китайської сторони виїхав до Угорщини, а потім, як тільки стало можливим, без вагань повернувся до Львова. Мій друг у Китаї працює журналістом, то я давав йому кілька коментарів про те, що насправді відбувається в Україні, пояснював йому, яка тут ситуація", – розповідає науковець.

Ше від самого початку війни донатить на ЗСУ. І робив це навіть тоді, коли був в Угорщині.

Ше Сяньнін каже, що наразі працюватиме у Львівській політехніці, однак залишатися тут надовго не планує. Наковець хоче повернутися на батьківщину і працювати викладачем.