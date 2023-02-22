Замкнула у ввімкненій пралці: поліція відкрила справу проти дівчини, яка знущалась над єнотом

Зоозахисники з UAnimals звернулись до поліції, коли побачили відео знущання з єнота.

Кривдницею виявилася дівчина з Івано-Франківська, яка опублікувала відео знущання з єнота у соцмережі. Про це повідомило волонтерське об'єднання "Дім Сірка SOS".

21 лютого зоозахисники опублікували запис екрана зі сторінки дівчини Кароліни в Instagram. Остання, за їхніми словами, виклала у соцмережі відео з єнотом, замкненим у ввімкненій пральній машинці.

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Допис волонтерської організації Instagram вилучив через "порушення правил спільноти". Але волонтери згодом опублікували його повторно у Facebook.

Відомо про франківчанку не багато, адже вона закрила профіль у соцмережах. Зоозахисники з'ясували, що вона має юридичну освіту.

У поліції Івано-Франківщини зазначили, що за фактом жорстокого поводження з твариною розпочала перевірку. Наразі поліцейські встановлюють особу правопорушниці, а також всі обставини події.

Волонтери вважають, що дії дівчини можна трактувати як жорстоке поводження з тваринами, яке, до того ж поширене на відео у соцмережах. За це у Кримінальному кодексі передбачено позбавлення волі від 5 до 8 років.

Скриншот з відео та переписки зі сторінки зоозахисників

"Ми були шоковані – і це ще слабо сказано. Таке жорстоке поводження з тваринами не має ні жодного пояснення, ні виправдання.

Ми також просимо поліцію вилучити єнота, бо подальше перебування тварини у такої власниці загрожує його життю", – зазначили в UAnimals.

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