МОН планує провести по Україні вимірювання "освітніх розривів"

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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23 лютого 2023

Міністерство освіти і науки готується до загальнонаціонального вимірювання "освітніх розривів", що виникли на тлі пандемії COVID-19 та повномасштабної війни.

Про це повідомив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко у коментарі"Укрінформу".

За його словами, наразі освітяни розглядають питання освітніх розривів – як вони визначаються та вимірюються. Це необхідно для того, щоб комплексно з'ясувати прогалини у знаннях учнів, щоб компенсувати освітні розриви.

"Ми готуємося до загальнонаціонального вимірювання (навчальних результатів школярів). У нас є освітній розрив між компетенцією, яку має опанувати учень, і між тим, що насправді знає та вміє. Це не освітні втрати, а саме освітні розриви", – наголосив Андрій Вітренко. 

  Фото: vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos

Він додав, що, у планах велике комплексне дослідження, під час якого з’ясують "теми, які потрібно підсилити, поглибити". 

У МОН уточнили, що планують визначити освітні розриви за два роки пандемії коронавірусу, коли було дистанційне навчання, і за рік повномасштабної війни.

Вітренко додав, що у Києві вже є досвід вимірювання освітніх розривів, відповідне дослідження розробив та провів Департамент освіти КМДА.

Наразі  МОН веде перемовини зі Світовим банком щодо фінансування такого дослідження в масштабах країни. Його планують провести протягом цього року. 

"Це величезний проєкт, як методологічно великий, так і вартісний. Ми працюємо зі Світовим банком, щоб знайти фінансування на цей проєкт. Але ми в будь-якому разі його реалізуємо", – сказав Андрій Вітренко.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що пропущені школярами теми через пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення необхідно ідентифікувати й компенсувати

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