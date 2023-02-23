МОН планує провести по Україні вимірювання "освітніх розривів"

Міністерство освіти і науки готується до загальнонаціонального вимірювання "освітніх розривів", що виникли на тлі пандемії COVID-19 та повномасштабної війни.

Про це повідомив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко у коментарі"Укрінформу".

За його словами, наразі освітяни розглядають питання освітніх розривів – як вони визначаються та вимірюються. Це необхідно для того, щоб комплексно з'ясувати прогалини у знаннях учнів, щоб компенсувати освітні розриви.

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"Ми готуємося до загальнонаціонального вимірювання (навчальних результатів школярів). У нас є освітній розрив між компетенцією, яку має опанувати учень, і між тим, що насправді знає та вміє. Це не освітні втрати, а саме освітні розриви", – наголосив Андрій Вітренко.

Він додав, що, у планах велике комплексне дослідження, під час якого з’ясують "теми, які потрібно підсилити, поглибити".

У МОН уточнили, що планують визначити освітні розриви за два роки пандемії коронавірусу, коли було дистанційне навчання, і за рік повномасштабної війни.

Вітренко додав, що у Києві вже є досвід вимірювання освітніх розривів, відповідне дослідження розробив та провів Департамент освіти КМДА.

Наразі МОН веде перемовини зі Світовим банком щодо фінансування такого дослідження в масштабах країни. Його планують провести протягом цього року.

"Це величезний проєкт, як методологічно великий, так і вартісний. Ми працюємо зі Світовим банком, щоб знайти фінансування на цей проєкт. Але ми в будь-якому разі його реалізуємо", – сказав Андрій Вітренко.

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Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що пропущені школярами теми через пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення необхідно ідентифікувати й компенсувати.