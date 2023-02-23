Яку подію українці вважають найбільш обнадійливою за рік війни? Опитування

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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23 лютого 2023

Найрадіснішими та обнадійливими подіями за час війни українці вважають звільнення окупованих Херсонщини, Херсонa (19%), Харківщини (9%).

Також 14 % відзначили допомогу іноземних партнерів грошима і зброєю. 

Про це свідчать результати дослідження, проведеного 17-20 лютого 2023 року компанією Gradus Research.

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Для українців найстрашнішою подією після повномасштабного вторгнення Росії став ракетний обстріл міст (17%).

 Найобнадійливіші події року. Інфографіка: Gradus Research

Також це вбивства та знущання над цивільним населенням (12%) та перший день війни (11%), коли нова реальність стала незворотною та очевидною.

72% учасників опитування вважають, що найскладніші випробування в нас ще попереду або вже відбуваються.

 Найжахливіша подія року. Інфографіка: Gradus Research

На думку 68% –  країна стане сильнішою після війни.

За результатами цього опитування, 82%  – впевнені у перемозі України.

 Віра в перемогу українців. Інфографіка: Gradus Research

41% опитаних вважатимуть перемогою України повернення Криму.

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Також українці вірять, що її ознаками буде визволення всієї території, падіння путінського режиму і трибунал чи смерть Путіна. Також це буде капітуляція Росії чи виплати репарацій РФ. 

Нагадаємо, рівень життєстійкості українців за рік війни майже не змінився.

Опитування провели методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Воно відображає структуру населення міст розміром понад 50 тисяч жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону. У опитуванні взяло участь 1151 респондент.

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