Яку подію українці вважають найбільш обнадійливою за рік війни? Опитування

Найрадіснішими та обнадійливими подіями за час війни українці вважають звільнення окупованих Херсонщини, Херсонa (19%), Харківщини (9%).

Також 14 % відзначили допомогу іноземних партнерів грошима і зброєю.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного 17-20 лютого 2023 року компанією Gradus Research.

Для українців найстрашнішою подією після повномасштабного вторгнення Росії став ракетний обстріл міст (17%).

Найобнадійливіші події року. Інфографіка: Gradus Research

Також це вбивства та знущання над цивільним населенням (12%) та перший день війни (11%), коли нова реальність стала незворотною та очевидною.



72% учасників опитування вважають, що найскладніші випробування в нас ще попереду або вже відбуваються.

Найжахливіша подія року. Інфографіка: Gradus Research

На думку 68% – країна стане сильнішою після війни.

За результатами цього опитування, 82% – впевнені у перемозі України.

Віра в перемогу українців. Інфографіка: Gradus Research

41% опитаних вважатимуть перемогою України повернення Криму.

Також українці вірять, що її ознаками буде визволення всієї території, падіння путінського режиму і трибунал чи смерть Путіна. Також це буде капітуляція Росії чи виплати репарацій РФ.

Нагадаємо, рівень життєстійкості українців за рік війни майже не змінився.

Опитування провели методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Воно відображає структуру населення міст розміром понад 50 тисяч жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону. У опитуванні взяло участь 1151 респондент.