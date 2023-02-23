Носимо на ногах по 5 кг української землі: військовий розповів про оборону Бахмута

Бард, поет і журналіст Олекса Бик вже 9 років б’ється з російськими загарбниками. Наразі чоловік знаходиться на одному з найгарячіших напрямків фронту – на Бахмутському.

Про бої за Бахмут, вихід з оточення, про своє бачення війни і її закінчення військовий розповів проєкту "Український свідок".

Олекса на війні з 2014-го. Він був свідком окупації Криму, куди поїхав з колегами, щоб підготувати матеріал про злочинні дії РФ на півострові. Російські військові без жодних розпізнавальних знаків і їхні озброєні місцеві прибічники поклали журналістів обличчям в землю. Як розповідав згодом Олекса, саме тоді для нього почалася війна.

Пізніше чоловік воював на Запоріжжі та боронив Донецький аеропорт. Наразі він воює на Бахмутському напрямку, командує інженерно-саперною ротою 3-ої Окремої штурмової бригади ЗСУ.

Олекса Бик

Ситуацію на Бахмутському напрямку Олекса коментує так:

"Росіяни закидають нас тілами. Динаміка ворожого наступу уповільнюється, однак якесь просування є. Воно не веде до перелому у війні, але завдають втрат. На жаль, ворог взяв Соледар, зруйнувавши його повністю. Те саме він робить із Бахмутом та його околицями. Цілі квартали перетворені на купи битої цегли. Це така тактика – вони роблять захист битої цегли не принциповим. А наша тактика – знекровлювати і знесилювати ворога".

Чоловік розповідає, що іноді доводиться воювати у важких погодних умовах, коли бійці вимушені пересуватися по багнюці і носити на ногах по 5-6 кг української землі, яка налипає на взуття.

Наприкінці весни минулого року Олекса отримав від президента України орден "За мужність".

Наприкінці весни минулого року Олекса отримав від президента України орден "За мужність"

Військовий розповів, що нагородили його за те, що вдало вивів побратимів з оточення. Військові, зокрема поранені, полем добиралися до села місцевістю, якою раніше ходили виключно росіяни.

"Відходили самотужки з 300-ми, йшли по зеленці, до села де раніше ходили вороги. То наш танчик по нас попрацював. Полежали добряче. І літачок.

З мене каска злетіла. Я встаю, шукаю каску. Думаю, ну все, тут всі трупи мої. Але всі живі! Я – везунчик взагалі. Тоді ми встали і, як у голлівудському бойовику, скрізь дим, пилюку у повітрі, розриви мін побігли через це поле. Добігли до села і сховалися за хату. За це рейд орден "За мужність" мені дали", – розповідає Олекса.

На думку військового, хід цієї війни може змінити інтенсивніше постачання західними країнами артилерії.

"Танки, які ми отримаємо від країн-партнерів, поки що не є вирішальною силою. Авіацію ми отримаємо не скоро. А от якби нам дали 150 HIMARS та боєкомплекти до них… Я дуже вдячний всім, хто допомагає нам зброєю. Але європейські, та й світові країни, також повинні розуміти, що ми – їхній щит", – розмірковує Олекса.

Чоловік вважає, що результати війни для Росії будуть катастрофічними. Однак і на Україну, на думку військового, також чекають важкі часи навіть після перемоги.

"Війна – це лише третина шляху, відбудова забере значно більше ресурсів. Бережіть себе, бережіть один одного. Бог не дає випробовувань, які людина не здатна пройти", – говорить Олекса.