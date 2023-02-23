Носимо на ногах по 5 кг української землі: військовий розповів про оборону Бахмута

Бард, поет і журналіст Олекса Бик вже 9 років б’ється з російськими загарбниками. Наразі чоловік знаходиться на одному з найгарячіших напрямків фронту – на Бахмутському.
Про бої за Бахмут, вихід з оточення, про своє бачення війни і її закінчення військовий розповів проєкту "Український свідок".
Олекса на війні з 2014-го. Він був свідком окупації Криму, куди поїхав з колегами, щоб підготувати матеріал про злочинні дії РФ на півострові. Російські військові без жодних розпізнавальних знаків і їхні озброєні місцеві прибічники поклали журналістів обличчям в землю. Як розповідав згодом Олекса, саме тоді для нього почалася війна.
Пізніше чоловік воював на Запоріжжі та боронив Донецький аеропорт. Наразі він воює на Бахмутському напрямку, командує інженерно-саперною ротою 3-ої Окремої штурмової бригади ЗСУ.
|Олекса Бик
Ситуацію на Бахмутському напрямку Олекса коментує так:
"Росіяни закидають нас тілами. Динаміка ворожого наступу уповільнюється, однак якесь просування є. Воно не веде до перелому у війні, але завдають втрат. На жаль, ворог взяв Соледар, зруйнувавши його повністю. Те саме він робить із Бахмутом та його околицями. Цілі квартали перетворені на купи битої цегли. Це така тактика – вони роблять захист битої цегли не принциповим. А наша тактика – знекровлювати і знесилювати ворога".
Чоловік розповідає, що іноді доводиться воювати у важких погодних умовах, коли бійці вимушені пересуватися по багнюці і носити на ногах по 5-6 кг української землі, яка налипає на взуття.
Наприкінці весни минулого року Олекса отримав від президента України орден "За мужність".
|Наприкінці весни минулого року Олекса отримав від президента України орден "За мужність"
Військовий розповів, що нагородили його за те, що вдало вивів побратимів з оточення. Військові, зокрема поранені, полем добиралися до села місцевістю, якою раніше ходили виключно росіяни.
"Відходили самотужки з 300-ми, йшли по зеленці, до села де раніше ходили вороги. То наш танчик по нас попрацював. Полежали добряче. І літачок.
З мене каска злетіла. Я встаю, шукаю каску. Думаю, ну все, тут всі трупи мої. Але всі живі! Я – везунчик взагалі. Тоді ми встали і, як у голлівудському бойовику, скрізь дим, пилюку у повітрі, розриви мін побігли через це поле. Добігли до села і сховалися за хату. За це рейд орден "За мужність" мені дали", – розповідає Олекса.
На думку військового, хід цієї війни може змінити інтенсивніше постачання західними країнами артилерії.
"Танки, які ми отримаємо від країн-партнерів, поки що не є вирішальною силою. Авіацію ми отримаємо не скоро. А от якби нам дали 150 HIMARS та боєкомплекти до них… Я дуже вдячний всім, хто допомагає нам зброєю. Але європейські, та й світові країни, також повинні розуміти, що ми – їхній щит", – розмірковує Олекса.
Чоловік вважає, що результати війни для Росії будуть катастрофічними. Однак і на Україну, на думку військового, також чекають важкі часи навіть після перемоги.
"Війна – це лише третина шляху, відбудова забере значно більше ресурсів. Бережіть себе, бережіть один одного. Бог не дає випробовувань, які людина не здатна пройти", – говорить Олекса.
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