На поверхні Венери можуть утворюватися гейзери – вчені. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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24 лютого 2023

"М'яка" зовнішня оболонка Венери може гейзерувати на поверхню. 

До такого висновку дійшли науковці, проаналізувавши дослідження 30-річної давнини місії Magellan, пише NASA.

Вчені пояснюють, що Земля та Венера – кам’янисті планети приблизно однакового розміру та хімічного складу, тому мають втрачати своє внутрішнє тепло приблизно з однаковою швидкістю. 

Втім, механізм теплового потоку на другій планеті залишається загадкою для науковців. 

Радіолокаційне зображення Корони Кецальпетлатль. Фото: NASA

За допомогою спостережень за особливостями Венери вчені дійшли висновку, що корони, розташовані в найтоншій частині літосфери планети, з часом можуть "спливати" на поверхню. 

Коронами називають кільцеве обрамлення Венери.

Ілюстрація великої корони Кецальпетлатля, розташованої в південній півкулі Венери. Фото: NASA

Науковці зосередилися на 65 раніше недосліджених коронах діаметром до кількох сотень миль. Для того, щоб обчислити товщину літосфери, вони виміряли глибину жолобів і хребтів навколо кожної корони.

Застосувавши комп’ютерну модель, вони визначили, що в середньому літосфера навколо кожної корони має товщину приблизно 11 км. Попередні дослідження свідчили, що вони набагато товщі. 

Кільцеві структури розломів навколо корони "Айне", розташованої в південній півкулі Венери. Фото: NASA

В результаті вчені дійшли висновку, що хребти розташовані ближче один до одного в областях, де літосфера є більш "гнучкою". 

Ці регіони мають приблизний тепловий потік, який перевищує середній земний, що свідчить про геологічну активність корон.

Астрономи пояснили, що саме тонка літосфера Венери дозволяє виводити з надр планети більшу кількість тепла.

"Протягом тривалого часу ми дотримувалися думки, що літосфера Венери є  товстою, але зараз наші погляди змінюються", – розповідає очільниця дослідження Сюзанна Смрекар.

Нагадаємо, на Марсі виявили дорогоцінні камені. 

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