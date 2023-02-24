Лаявся і штовхав: у Києві покарають чоловіка, який постійно ображав сестру

У Києві поліціянти повідомили про підозру 45-річному чоловіку, який систематично ображав сестру.

Брат і сестра проживали в одній квартирі і конфліктували протягом довгого часу: чоловік лаявся та штовхав 41-річну жінку.

Жінка неодноразово зверталася до правоохоронців, повідомляє поліція Києва.

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Вона скаржилась, що брат постійно її ображав, принижував, штовхав та погрожував фізичною розправою.

"Поліцейські Голосіївського управління поліції негайно реагували на усі виклики та притягували кривдника до адміністративної відповідальності за протиправні дії, однак чоловік продовжував свої неправомірні дії", – розповідають поліціянти.

Фото: Поліція Києва

За результатами судово-психіатричної експертизи, дії сімейного кривдника визнали психотравмуючими для жінки.

"Внаслідок тривалих сімейних конфліктів у неї спостерігалось накопичення негативних переживань, страху за своє здоров’я, що в результаті призвело до погіршення якості життя", – кажуть правоохоронці.

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Слідчі Голосіївського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство) та повідомили чоловіку про підозру.

Кривднику загрожує до 2 років позбавлення волі.

Поліціянти нагадують, що у столиці чергують мобільні групи, які реагують на факти домашнього насильства.

Киян закликають не замовчувати такі факти та вчасно звертатися за допомогою.

Нагадаємо, раніше у Києві повідомили про підозру чоловікові, який вчиняв психологічне насильство щодо своєї дівчини.