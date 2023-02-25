У Херсоні після обстрілу окупантів загорівся дитсадок. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
3717
25 лютого 2023

Увечері 24 лютого внаслідок російського обстрілу у Херсоні загорівся дитячий садок.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали, як рятувальники боролися з полум’ям навіть під прильотами.

"Під час гасіння пожежі, ворог почав повторно обстрілювати рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав", – кажуть у ДСНС.

Реклама:

На місці події працювало 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС.

 Фото: ДСНС

 24 лютого росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні

 Рятувальники показали, як борються з полум'ям

 13 ДСНС-ників гасили вогонь 

Реклама:
 Ворог почав повторно обстрілювати рятувальників

 На щастя, ніхто не постраждав

Нагадаємо, раніше українські рятувальники дістали живу жінку з-під завалів у Туреччині після землетрусу.

Читайте також: На Херсонщині 9-річний хлопчик ховав кошти у дупло дерева і застряг – ДСНС допомогли


Реклама:


Реклама:
 7554
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4159
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3436
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат