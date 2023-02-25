У Херсоні після обстрілу окупантів загорівся дитсадок. ФОТО

Увечері 24 лютого внаслідок російського обстрілу у Херсоні загорівся дитячий садок.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали, як рятувальники боролися з полум’ям навіть під прильотами.
"Під час гасіння пожежі, ворог почав повторно обстрілювати рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав", – кажуть у ДСНС.
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На місці події працювало 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС.
|Фото: ДСНС
|24 лютого росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні
|Рятувальники показали, як борються з полум'ям
|13 ДСНС-ників гасили вогонь
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|Ворог почав повторно обстрілювати рятувальників
|На щастя, ніхто не постраждав
Нагадаємо, раніше українські рятувальники дістали живу жінку з-під завалів у Туреччині після землетрусу.
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