У ДСНС показали, як визволили жінку з-під завалів у Туреччині після землетрусу. ВІДЕО

Державна служба з надзвичайних ситуацій України допомагає ліквідовувати наслідки катастрофічного землетрусу у Туреччині.

На 9-й день після землетрусу українські рятувальники визволили жінку з-під завалів, повідомляє ДСНС.

"Перше врятоване нашою командою життя в Туреччині!" – написав голова ДСНС Сергій Крук.

Жінку врятували у секторі R у місті Антак'я – на одному з найважчих напрямків, де група зведеного загону ДСНС виконувала пошуково-рятувальну місію.

Фото: Сергій Крук/Facebook

"На 9-й день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, що вижила після руйнування житлового будинку.

Дякую особовому складу за самовідданість!" – додав очільник ДСНС.

На 9-й день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволити з-під завалів уцілілу жінку

На сторінці ДСНС також опублікували відео першого порятунку потерпілої внаслідок землетрусу:

Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині сталися два сильні землетруси, які також сильно зачепили Сирію, відчувалися в Лівані, Іраку, на Кіпрі.

Уже за 2 дні після землетрусу перша група українських рятувальників прибула до Туреччини з собаками, технікою, Старлінком.

Станом на 13 лютого українські рятувальники обстежили понад 380 зруйнованих будівель, розібрали 114 завалів, надали медичну допомогу 7 людям, деблокували тіла 32 загиблих.

Уже за два дні після катастрофи українські надзвичайники прибули до Туреччини, щоб допомагати рятувати людей

Внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії загинула понад 41 тисяча людей, зокрема 5 українців, і ці цифри не остаточні.

Під завалами у Туреччині знайшли тіла матері та дітей із Запоріжжя, які евакуювалися з України після початку повномасштабного вторгнення.

Наразі надзвичайникам вдалося розшукати у Туреччині 136 громадян України та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців, а 7 вважаються зниклими.