У ДСНС показали, як визволили жінку з-під завалів у Туреччині після землетрусу. ВІДЕО

Державна служба з надзвичайних ситуацій України допомагає ліквідовувати наслідки катастрофічного землетрусу у Туреччині.
На 9-й день після землетрусу українські рятувальники визволили жінку з-під завалів, повідомляє ДСНС.
"Перше врятоване нашою командою життя в Туреччині!" – написав голова ДСНС Сергій Крук.
Жінку врятували у секторі R у місті Антак'я – на одному з найважчих напрямків, де група зведеного загону ДСНС виконувала пошуково-рятувальну місію.
|Фото: Сергій Крук/Facebook
"На 9-й день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, що вижила після руйнування житлового будинку.
Дякую особовому складу за самовідданість!" – додав очільник ДСНС.
|На 9-й день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволити з-під завалів уцілілу жінку
На сторінці ДСНС також опублікували відео першого порятунку потерпілої внаслідок землетрусу:
Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині сталися два сильні землетруси, які також сильно зачепили Сирію, відчувалися в Лівані, Іраку, на Кіпрі.
Уже за 2 дні після землетрусу перша група українських рятувальників прибула до Туреччини з собаками, технікою, Старлінком.
Станом на 13 лютого українські рятувальники обстежили понад 380 зруйнованих будівель, розібрали 114 завалів, надали медичну допомогу 7 людям, деблокували тіла 32 загиблих.
|Уже за два дні після катастрофи українські надзвичайники прибули до Туреччини, щоб допомагати рятувати людей
Внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії загинула понад 41 тисяча людей, зокрема 5 українців, і ці цифри не остаточні.
Під завалами у Туреччині знайшли тіла матері та дітей із Запоріжжя, які евакуювалися з України після початку повномасштабного вторгнення.
Наразі надзвичайникам вдалося розшукати у Туреччині 136 громадян України та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців, а 7 вважаються зниклими.
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