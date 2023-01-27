На Херсонщині 9-річний хлопчик ховав кошти у дупло дерева і застряг – ДСНС допомогли

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 січня 2023

На Херсонщині 9-річний хлопчик хотів сховати гроші у дуплі дерева, але його рука застрягла.

Дитину врятували надзвичайники, повідомляє ДСНС.

"Вчора ввечері на номер Служби порятунку Херсона надійшло повідомлення про те, що в селі Широка Балка потребує допомоги дитина.

Як з’ясувалось, 9-річний хлопчик збирав кошти і вирішив сховати свої накопичення в дуплі дерева", – йдеться у повідомленні.

 Фото: ДСНС України

Він просунув руку у щілину, але назад її дістати вже не зміг. Всі спроби були марними, рука почала набрякати.

 У селі Широка Балка 9-річний хлопчик хотів сховати гроші у дуплі дерева, але застряг

На порятунок хлопчика приїхали білозерські рятувальники, які за допомогою спецінструмента вивільнили руку дитини. 

"На щастя, він не травмувався, але пообіцяв кошти тримати в більш безпечному місці", – додають у ДСНС.

 Рятувальники допомогли малечі витягнути руку

Нагадаємо, раніше рятувальники у Волинській області зберегли життя двох дітей, які опинились на крижині. На жаль, ще одна дитина потонула.

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