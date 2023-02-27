На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про шлюб

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 лютого 2023

На порталі "Дія" українці тепер можуть подати заяву про шлюб.

У "Дії" можна обрати місце, час, формат та зал, де плануєте провести церемонію.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей", – написав Федоров.

Як подати заяву на шлюб онлайн?

 Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

1️⃣ Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ "Сім’я".

2️⃣ Обрати послугу "Заява про шлюб".

3️⃣ Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації.

4️⃣ Сплатити адміністративний збір.

5️⃣ Підписати заяву електронним підписом.

6️⃣ Потрібно, щоб ваш партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.

Потім ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. 

"Далі вам треба лише не забути з‘явитися у ДРАЦС у день одруження. Менше бюрократії – більше кохання", – додає міністр.

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