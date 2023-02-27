Ґвалтували і катували: на Київщині викрили співмешканців, які знущалися з трьох дітей

На Київщині викрили жінку та її співмешканця, які ґвалтували і катували трьох малолітніх дітей, а також погрожували їм вбивством.

За даними слідства, мати та її співмешканець тривалий час знущалися з трьох дітей віком 3, 5 та 11 років.

Діти проживали в антисанітарних умовах. Їм не давали їжу, натомість змушували їсти фекалії, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Співмешканці зловживали алкоголем та влаштовували сварки, які часто переростали в бійку на очах у малолітніх дітей.

Фото: Офіс Генерального прокурора

"Малечу часто карали, ставили біля стіни на коліна з піднятими вгору руками. Аби сусіди не чули дитячий плач жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством.

Крім того, мати демонструвала дітям свої статеві органи і вчиняла сексуальне насильство над ними", – кажуть правоохоронці.

До суду скерували клопотання про обрання жінці та її співмешканцю запобіжних заходів.

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На Київщині викрили жінку та її співмешканця, які ґвалтували і катували трьох малолітніх дітей

Дітей вилучили з родини – вони під опікою патронатних служб.

Дітей змушували їсти фекалії, часто карали, кажуть у прокуратурі

Фігурантам повідомили про підозру за фактами домашнього насильства, катування, погрози вбивством, передачі малолітніх для експлуатації, зґвалтування, сексуального насильства, розбещення дітей та злісного не виконання обов’язків по догляду за дітьми.

Йдеться про 8 статей Кримінального кодексу України (ст. 126-1, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч. 5 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ст. 166 КК).

Мати показувала дітям статеві органи, погрожувала вбивством

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в Київській області.

Співмешканцям повідомили про підозру за 8 статтями

Нагадаємо, раніше київські поліціянти повідомили, що викрили виховательок приватного корекційного дитсадка, Центру АВА-терапії Олени Цимбаленко, які катували дітей з аутизмом.

Зокрема, за даними поліції, "вихователі" закривали дітей у шафі, висміювали та ображали, придушували, обмотували скотчем, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, застосовували больові прийоми, затикали дітям рота рушником.