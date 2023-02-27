Діти залишилися самі, коли росіяни схопили маму: історія возз'єднання родини з Рубіжного

Мама хлопчиків з Рубіжного, які стали героями фільму Дмитра Комарова "Рік", знайшлася навесні 2022-го та наразі перебуває у безпечному місці разом з синами та чоловіком.

Жінку захопили росіяни і тримали кілька днів, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

П’ятирічний хлопчик, який представився Петровичем, та його брат-підліток стали одними з героїв фільму Дмитра Комарова "Рік". Фільм, який знімався протягом року війни, показали в ефірі єдиного телемарафону 24 лютого 2023-го.

У середині квітня 2022-го місто половину міста Рубіжне контролювали росіяни, а половину – наші. Українські військові знайшли двох хлопчиків у Рубіжному під час патрулювання. Дітей перевезли до лікарні міста Сєвєродонецьк, у якому на той час ще була українська влада.

5-річний Петрович

Діти розповіли, що їхня матір десь пішла тиждень тому і досі не повернулася.

"Поряд впала ракета, коли ми з братиком спали. Я був у кухні, а братки на дивані. Від будинку нічого не залишилося. Маленький шматочок тільки, там більше ніхто не живе. Я у мами питав, чи скінчиться все завтра? І вона сказала: так!" – розповів 5-річний "Петрович" журналісту.

З’ясувалося, що батько "Петровича" – на заробітках у Полтаві, а старшого хлопчика – залишився у Рубіжному.

Волонтери відправили дітей на "швидкій" на Полтавщину, де їх зустрів тато "Петровича". Доля матері хлопчиків на той час не була відома.

Журналісти спілкуються з дітьми у лікарні

За словами Сергія Гайдая, через кілька днів жінка прийшла на позиції ЗСУ. Вона розповіла, що на початку квітня росіяни зупинили її на вулиці, затримали і кілька днів силоміць тримали в адміністративній будівлі.

"Змушували, шантажуючи дітьми, розвідувати позиції українських захисників. Жінку били та знущалися. Потім відпустили", – каже Сергій Гайдай.

Волонтери відправили дітей на "швидкій" на Полтавщину, де їх зустрів тато "Петровича"

Повернувшись додому, жінка не знайшла дітей і пішла пішки до Сєвєродонецька. Дорогою жінка зустріла військовослужбовців ЗСУ, які й розповіли їй про долю синів.

Зараз уся родина разом.