В Україні запрацював проєкт для допомоги дітям, постраждалим від війни

В Україні запустили ініціативу, направлену на допомогу дітям, які постраждали від війни.

"Стаємо сильнішими разом!" – новий напрям шведсько-українського проєкту DECIDE, мета якого – створити безпечний психологічний та фізичний простір у школі та громаді.

Проєкт розрахований не лише на дітей, але й на їхніх батьків та вчителів, і передбачає шість основних напрямів:

тренінги для освітян про ненасильницьку комунікацію, розвиток толерантності, інтеграцію дітей-переселенців;

просвітницька кампанія на тему захисту прав дитини, а також експертна підтримка системи моніторингу захисту прав дитини Уповноваженого Верховної з прав людини;

практичні тренінги за ізраїльською методикою щодо першої психологічної допомоги спільно із закладами післядипломної педагогічної освіти;

підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів у сфері роботи з психологічною травмою та нозологіями, спричиненими війною;

консультації та тренінги для громад та освітян на тему створення в закладах освіти безпечного освітнього простору;

консультативно-дорадча підтримка для держслужбовців, голів та управлінців освітою територіальних щодо створення моделі безпечної громади.

Уповноважений парламенту з питань захисту прав людини Дмитро Лубінець

"На жаль, кожна українська дитина відчула на собі, що таке війна. Перед нами великі виклики. Є діти, які залишаються на тимчасово окупованих територіях і ті, що перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

Я знаю, що уряд запровадив обов’язкову евакуацію і ми неодноразово піднімали питання по дітях, які залишаються через волю дорослих у Бахмуті, у Великоновосілівці, і у тих містах, які руйнує РФ.

Ми повинні не забувати і про тих дітей, які наразі виїхали за кордон, тримати постійний зв’язок з ними, щоб після закінчення війни у них було бажання, а головне – умови для повернення в Україну", – наголосив Уповноважений парламенту з питань захисту прав людини Дмитро Лубінець.

Презентація ініціативи "Стаємо сильнішими разом!"

Ініціатива "Стаємо сильнішими разом!" впроваджується в Україні у два етапи і розрахована на два роки. Очікується, що вже у 2023-му до неї зможуть долучитися понад 50 000 освітян, більш як 200 000 дітей та їхніх батьків з майже 1 000 громад України.

Як пояснив омбудсмен Дмитро Лубінець, вкрай важливо, аби вчителі, керівники освітніх закладів та громад розуміли, що війна психологічно вплинула на дітей.

За словами менеджерки проєкту DECIDE Валентини Полторак, ініціатива уже стартувала, адже у закладах післядипломної педагогічної освіти організовують навчання тренерів.

"А вони так само проведуть тренінги для колег-освітян. Разом із партнерами працюємо заради майбутнього кожної дитини в Україні", – додала вона під час презентації ініціативи.

Крім того, в рамках проєкту в Україні запустять освітню програму для вчителів. МОН спільно з DECIDЕ, територіальними громадами та управліннями освіти запровадити загальнонаціональні тренінги для освітян. Це необхідно для того, аби запобігти зокрема дискримінації учнів, які є тимчасово переміщеними особами та врахувати їхні освітні потреби.

Перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко

"Буде масивний курс для вчителі, які здобуватимуть необхідні вміння та навички для роботи з такими дітьми", – розповів перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Зазначимо, швейцарсько-український проєкт DECIDE – "Децентралізація для розвитку демократичної освіти" – спрямований на підтримку двох ключових реформ в Україні – освіти та децентралізації.