В Україні запрацював проєкт для допомоги дітям, постраждалим від війни

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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27 лютого 2023

В Україні запустили ініціативу, направлену на допомогу дітям, які постраждали від війни.

"Стаємо сильнішими разом!" – новий напрям шведсько-українського проєкту DECIDE, мета якого – створити безпечний психологічний та фізичний простір у школі та громаді.

Проєкт розрахований не лише на дітей, але й на їхніх батьків та вчителів, і передбачає шість основних напрямів:

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  • тренінги для освітян про ненасильницьку комунікацію, розвиток толерантності, інтеграцію дітей-переселенців;
  • просвітницька кампанія на тему захисту прав дитини, а також експертна підтримка системи моніторингу захисту прав дитини Уповноваженого Верховної з прав людини;
  • практичні тренінги за ізраїльською методикою щодо першої психологічної допомоги спільно із закладами післядипломної педагогічної освіти;
  • підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів у сфері роботи з психологічною травмою та нозологіями, спричиненими війною;
  • консультації та тренінги для громад та освітян на тему створення в закладах освіти безпечного освітнього простору;
  • консультативно-дорадча підтримка для держслужбовців, голів та управлінців освітою територіальних щодо створення моделі безпечної громади.
 Уповноважений парламенту з питань захисту прав людини Дмитро Лубінець

"На жаль, кожна українська дитина відчула на собі, що таке війна. Перед нами великі виклики. Є діти, які залишаються на тимчасово окупованих територіях і ті, що перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. 

Я знаю, що уряд запровадив обов’язкову евакуацію і ми неодноразово  піднімали питання по дітях, які залишаються через волю дорослих у Бахмуті, у Великоновосілівці, і у тих містах, які руйнує РФ.

Ми повинні не забувати і про тих дітей, які наразі виїхали за кордон, тримати постійний зв’язок з ними, щоб після закінчення війни у них було бажання, а головне – умови для повернення в Україну", – наголосив Уповноважений парламенту з питань захисту прав людини Дмитро Лубінець.

 Презентація ініціативи "Стаємо сильнішими разом!" 

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Ініціатива "Стаємо сильнішими разом!" впроваджується в Україні у два етапи і розрахована на два роки. Очікується, що вже у 2023-му до неї зможуть долучитися понад 50 000 освітян, більш як 200 000 дітей та їхніх батьків з майже 1 000 громад України.

Як пояснив омбудсмен Дмитро Лубінець, вкрай важливо, аби вчителі, керівники освітніх закладів та громад розуміли, що війна психологічно вплинула на дітей.

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За словами менеджерки проєкту DECIDE Валентини Полторак, ініціатива уже стартувала, адже у закладах післядипломної педагогічної освіти організовують навчання тренерів.

"А вони так само проведуть тренінги для колег-освітян. Разом із партнерами працюємо заради майбутнього кожної дитини в Україні",  – додала вона під час презентації ініціативи.

Крім того, в рамках проєкту в Україні запустять освітню програму для вчителів. МОН спільно з DECIDЕ, територіальними громадами та управліннями освіти запровадити загальнонаціональні тренінги для освітян. Це необхідно для того, аби запобігти зокрема дискримінації учнів, які є тимчасово переміщеними особами та врахувати їхні освітні потреби.

 Перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко

"Буде масивний курс для вчителі, які здобуватимуть необхідні вміння та навички для роботи з такими дітьми", – розповів перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко. 

Зазначимо, швейцарсько-український проєкт DECIDE – "Децентралізація для розвитку демократичної освіти" – спрямований на підтримку двох ключових реформ в Україні – освіти та децентралізації.

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