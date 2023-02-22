Понад пів мільйона українських дітей стали вимушеними переселенцями за кордон – МОН

За кордоном перебувають понад 500 тисяч українських дітей-переселенців та 12,5 тисяч вчителів.

Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки України Віра Рогова на презентації українсько-швейцарського проєкту "Стаємо сильнішими разом" .

"За кордоном у нас вже більше 500 тис. дітей, і ця цифра не була нижче 470 тисяч за останній рік. І збільшилася кількість педагогів – 12 585 вчителів знаходяться за кордоном. Це дуже великий виклик для нас", – каже Віра Рогова.

За даними міністерства, ще понад 161 тис. школярів та майже 26 тис. дошкільнят отримали статус внутрішньо переміщених осіб.

Понад 4,1 тис. шкіл України запровадили очне навчання, 4,5 тис. – навчаються за змішаною формою, а у 4,2 тис. закладах триває дистанційне навчання.

Нагадаємо, у 2022-му українські діти провели в укриттях понад 900 годин.

Також за даними опитування, 77% дітей-переселенців стали свідками обстрілів і бомбардувань, 73% перебували у сховищі, а майже 30% пережили окупацію.