Понад пів мільйона українських дітей стали вимушеними переселенцями за кордон – МОН

За кордоном перебувають понад 500 тисяч українських дітей-переселенців та 12,5 тисяч вчителів.

Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки України Віра Рогова на презентації українсько-швейцарського проєкту "Стаємо сильнішими разом" .

"За кордоном у нас вже більше 500 тис. дітей, і ця цифра не була нижче 470 тисяч за останній рік. І збільшилася кількість педагогів – 12 585 вчителів знаходяться за кордоном. Це дуже великий виклик для нас", – каже Віра Рогова.

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За даними міністерства, ще понад 161 тис. школярів та майже 26 тис. дошкільнят отримали статус внутрішньо переміщених осіб.

Понад 4,1 тис. шкіл України запровадили очне навчання, 4,5 тис. – навчаються за змішаною формою, а у 4,2 тис. закладах триває дистанційне навчання.

Нагадаємо, у 2022-му українські діти провели в укриттях понад 900 годин.

Також за даними опитування, 77% дітей-переселенців стали свідками обстрілів і бомбардувань, 73% перебували у сховищі, а майже 30% пережили окупацію.

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