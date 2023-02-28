Полярники показали дитинчат пінгвінів у яслах. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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28 лютого 2023

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" показали пінгвінів у так званих яслах.

Світлини опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.

Яслами в Антарктиді називають об'єднання дитинчат пінгвінів, коли ті уже надто дорослі, щоб перебувати з у гнізді з дорослими пінгвінами, але ще замалі, аби ходити до океану, пояснюють науковці.

ташенята збираються у невеликі групи, за якими наглядає кілька дорослих пінгвінів. Батьки в цей час можуть разом вирушати на полювання, а повертаючись – годують малюків, причому лише своїх: їх вони вирізняють безпомилково", – розповідають полярники. 

 Пінгвіни у яслах. Фото: Сергій Глотов/Національний антарктичний науковий центр

У НАНЦ додають, що у цей час уже можна спостерігати "цікаві картини": коли великі за розміром дитинчата бігають за дорослими та просять їсти, а останні від них тікають.

Плавати в морі та самостійно добувати їжу малюки вчаться після того, як у них зміниться пух на пір'я. Цей процес триває саме тоді, коли вони перебувають у яслах, додають полярники. 

 Дорослі пінгвіни та малюки в яслах. Фото: Сергій Глотов/Національний антарктичний науковий центр
 Ясла пінгвінів в Антарктиді. Фото: Сергій Глотов/Національний антарктичний науковий центр

Найпоширеніший вид пінгвінів біля станції "Академіка Вернадського" –  субантарктичний. Зараз на острові їх уже близько 4,3 тисячі.

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