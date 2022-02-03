"Маленькі стрибунці": українські полярники показали, як пінгвіни вистрибують з води. ВІДЕО

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" зняли на відео, як пінгвіни вистрибують з води.

Виявляється, ці тварини можуть розганятися до 36 кілометрів на годину, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"На суші пінгвіни здаються вайлуватими та незграбними. У воді, де вони проводять 80% життя, ці тварини – дуже прудкі та швидкі.

А тим паче Субантарктичні пінгвіни, яких ви бачите на відео і які населяють острів Галіндез. Вони є найшвидшими серед усіх пінгвінів і можуть розганятися до 36 кілометрів на годину!", – написали у відомстві.

Щоб вистрибнути на високий берег, пінгвіни набирають швидкість в океані, за допомогою лап і хвоста змінюють кут руху та вилітають у повітря.

Деякі з них можуть підкорювати висоту у 1,5-3 метри, пояснюють у науковому центрі.

Швидко плавати пінгвінам допомагають крила – особлива будова плечей та грудини дозволяє рухати ними, неначе гвинтами.

Також бути прудкими допомагає обтічна форма тіла та щільне оперення.

Фото: Оксана Савенко/Національний антарктичний науковий центр, Facebook

Утім, пінгвіни можуть по-різному пристосовуватись до стрибання.

"Спостерігаючи за імператорськими пінгвінами, вчені виявили, що під час розгону вони залишають навколо себе багато бульбашок.

І ці кульки виходили не з легеней через рот, а йшли від пір'я", – кажуть експерти.

Науковці припустили, що таким чином пінгвін перед стрибком у воду набирає повітря у пір'я і затримує його.

Потім для розгону у воді тварина притискає пір'я, випускаючи бульбашки на поверхню.

Тоді бульбашки діють як мастило, зменшуючи тертя та прискорюючи рух.

Нагадаємо, раніше українські полярники порахували, скільки пінгвінів мешкає біля них, і виклали фото тварин.

Також учені пояснювали, чому пінгвіни ходять строєм до океану.

Відео: Сергій Шутяєв/Facebook-сторінка Національного антарктичного наукового центру.

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