У ВР пропонують зробити 8 травня вихідним днем, а 8 березня – днем захисту прав жінок

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
25392
28 лютого 2023

Група народних депутатів пропонує зробити 8 травня вихідним днем замість 9 травня, а 8 березня назвати Міжнародним днем захисту прав жінок.  

Відповідний законопроєкт 28 лютого зареєстрували у Верховній Раді. 

Законопроєктом пропонують внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових днів 8 березня та 9 травня.

Свято 8 березня щорічно відзначається у світі як день боротьби за права жінок. Організація Об'єднаних Націй з 1975 року відзначає цей день як Міжнародний жіночий день, а з 1975 року – також як Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

"В Україні, з одного боку, 8 березня відзначається жіночими маршами та заходами, присвяченими правам жінок і рівності, однак, з іншого, за застарілою радянською традицією певна частина суспільства цей день сприймається як "свято весни та краси". На нашу думку, таке сприйняття є стереотипним і нівелює суспільну та політичну природу цього свята", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, нардепи пропонують зробити святковим днем 8 травня – День пам’яті та примирення. 

Водночас традиційні заходи 9 травня, згідно із законопроектом, відбуватимуться в робочий день.

Співавторами законопроєкту виступили понад десяток народних депутатів.

Нагадаємо, у "Дії" запустили опитування, де українці можуть вирішити, чи залишати Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним.

Читайте також: Декомунізація 8 березня. Рівність – традиційна цінність


Реклама:


 3049
КУЛЬТУРА

Мультик, який чекали вісім років. В український прокат вийшла анімація "Мавка. Лісова пісня"

Ганна Щокань, Марія Кабацій
 9071
Суспільство

Як це – бути веганом у війську. Історія командира інженерно-саперної роти полку "Азов" Інженера

Ірина Цехош
 10778
КУЛЬТУРА

"Я зняв фільм проти втоми від України у світі" – Бернар-Анрі Леві

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Мультик, який чекали вісім років. В український прокат вийшла анімація "Мавка. Лісова пісня"

Ганна Щокань, Марія Кабацій
Ілону Маску не дозволили тестувати чіпи на людях
Всеукраїнський рейтинг "Книжка Року" назвав переможців
40 зустрічей у 17 регіонах: у Нацполіції прокоментували ситуацію з "ПВК "Редан"
Українська ЛГБТ-активістка Олена Шевченко стала жінкою року за версією TIME
Музей, який має найбільшу колекцію творів Малевича, представив його українцем
Суспільство

Як це – бути веганом у війську. Історія командира інженерно-саперної роти полку "Азов" Інженера

Ірина Цехош
КУЛЬТУРА

"Я зняв фільм проти втоми від України у світі" – Бернар-Анрі Леві