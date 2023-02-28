На Рівненщині судитимуть викладачку вишу за поширення комуністичної символіки

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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28 лютого 2023

Викладачку одного з вишів Рівненщини підозрюють у поширенні та публічному використанні забороненої в Україні комуністичної символіки. 

Жінка займалася пропагандою тоталітарного режиму у соціальній мережі "Однокласники", повідомляють в Рівненській окружній прокуратурі.  

За даними слідчих, 68-річна жителька обласного центру та викладачка одного з вишів через свою сторінку в забороненій російській соцмережі  займалася пропагандою комуністичного тоталітарного режиму серед широкого кола осіб.

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Також жінка поширювала радянські символи, які є заборонені Законом України з 2015 року.

Фото: Getty Images

"З-поміж листівок та тематичних "подарунків" у соцмережі вона, також, розмістила та публічно використовувала зображення державного герба та фото керівництва СРСР, а також інші світлини з поєднанням серпа та молота", – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці зафіксували 6 епізодів забороненої діяльності. Триває досудове розслідування. 

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без.

Нагадаємо, в столиці судитимуть викладачку гімназії, яка назвала Київ "власністю Москви".

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