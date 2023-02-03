Шкільний офіцер поліції з Одеси проводить онлайн-уроки для дітей у прифронтовій зоні. ВІДЕО

Шкільний офіцер поліції Владислав Бухан служить у прифронтовій зоні, однак продовжує проводити уроки для учнів.

Про це розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Старший лейтенант Владислав Бухан – інспектор патрульної поліції в Одеській області. Наразі він бере участь у здійсненні заходів з національної безпеки і оборони у Херсоні.

За словами Білошицького, у Херсоні Владислав підтримує жителів міста, зокрема, літніх людей, які там лишилися.

Шкільний офіцер поліції Владислав Бухан служить у прифронтовій зоні

Однак продовжує проводити уроки для учнів

Паралельно зі службою офіцер продовжує проводити онлайн-уроки для одеських дітей, які навчаються дистанційно.

"Уроки безпеки для дітей важливі і особливо зараз. Головне, що є телефон та інтернет – можна бачитися з дітьми в режимі онлайн", – говорить Олексій Білошицький.

На відео Владислав проводить онлайн-заняття з учнями одеської школи № 16. Тема: "безпечний інтернет для користувачів підліткового віку".

Нагадаємо, ужгородський професор Федір Шандор проводив пари з окопів на сході України.