В окупованому Маріуполі біля колишнього ЦУМу розвішали одяг для нужденних

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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3 лютого 2023

В окупованому Маріуполі біля зруйнованого росіянами Центрального універмагу місцеві мешканці розвішують одяг для нужденних.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Люди досі замерзають та не всі мають можливості купити теплі речі", – кажуть у мерії.

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У відомстві зазначають, що розвішаний у центрі міста одяг для бідних, поряд з колишнім ЦУМом наглядно демонструє, як виглядає життя у окупованому місці.

 Речі на деревах в окупованому Маріуполі
 ЦУМ у Маріуполі до війни та окупації
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Нагадаємо, на стіні казарми, де розташовуються російські військові, у тимчасово окупованому Маріуполі  з’явився напис "Слава ЗСУ".

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