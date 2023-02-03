В окупованому Маріуполі біля колишнього ЦУМу розвішали одяг для нужденних

В окупованому Маріуполі біля зруйнованого росіянами Центрального універмагу місцеві мешканці розвішують одяг для нужденних.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Люди досі замерзають та не всі мають можливості купити теплі речі", – кажуть у мерії.

У відомстві зазначають, що розвішаний у центрі міста одяг для бідних, поряд з колишнім ЦУМом наглядно демонструє, як виглядає життя у окупованому місці.

Речі на деревах в окупованому Маріуполі

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Нагадаємо, на стіні казарми, де розташовуються російські військові, у тимчасово окупованому Маріуполі з’явився напис "Слава ЗСУ".