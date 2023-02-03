В окупованому Маріуполі біля колишнього ЦУМу розвішали одяг для нужденних

В окупованому Маріуполі біля зруйнованого росіянами Центрального універмагу місцеві мешканці розвішують одяг для нужденних.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
"Люди досі замерзають та не всі мають можливості купити теплі речі", – кажуть у мерії.
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У відомстві зазначають, що розвішаний у центрі міста одяг для бідних, поряд з колишнім ЦУМом наглядно демонструє, як виглядає життя у окупованому місці.
|Речі на деревах в окупованому Маріуполі
|ЦУМ у Маріуполі до війни та окупації
|ЦУМ у Маріуполі до війни та окупаці: тут були Мак і піцца Челентано
Нагадаємо, на стіні казарми, де розташовуються російські військові, у тимчасово окупованому Маріуполі з’явився напис "Слава ЗСУ".
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