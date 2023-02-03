Астрономи виявили планету, яка може бути придатною для життя

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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3 лютого 2023

Команда астрономів з Інституту астрономії Макса Планка (Німеччина) виявила нову планету, яка можу бути сприятливою для життя. 

Вона розташована за 31 світловий рік від нас, повідомляє Science Alert.

Науковці зауважили скелясту планету розміром із Землю, що обертається на відстані від своєї зірки і потенційно може бути придатною для життя.

Екзопланету, маса якої в 1,36 рази перевищує масу Землі, назвали Wolf 1069b. Вона робить повний оберт навколо своєї зірки за 15,6 днів та розміщена в 15 разів ближче до неї, ніж, наприклад, Земля до Сонця.

 Поверхні скелястої екзопланети, яка обертається навколо червоної карликової зірки. Фото: NASA

Тому на поверхні Wolf 1069 b могло б бути надто спекотно, але вона обертається навколо червоного карлика, який набагато холодніший за Сонце. 

Планета схожа на Меркурій. Вона може мати температуру близько -23°С. Це занадто холодно для рідкої води, яка без атмосфери все одно перетворилася б на пару.

Очевидно, що для придатності до життя потрібно набагато більше, ніж просто близьке розміщення до зірки..

Щоб дізнатися більше про придатність Wolf 1069b до життя, стверджують науковці, треба ще зачекати приблизно десять років.

Нагадаємо, команда дослідників з Монреальського університету знайшла докази того, що дві екзопланети, які обертаються навколо червоної карликової зірки, є "водними світами".

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