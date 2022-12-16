Астрономи показали дві екзопланети, які можуть складатися переважно з води. ФОТО

Команда дослідників з Монреальського університету знайшла докази того, що дві екзопланети, які обертаються навколо червоної карликової зірки, є "водними світами". Вода на них займає велику частину площі.

Ці планети розташовані у планетній системі "Кеплер-138" на відстані 218 світлових років у сузір'ї Ліри й вони не схожі на жодну з планет Сонячної системи. Такі висновки за результатами дослідження вчені опублікували у журналі Nature Astronomy, повідомляє NASA.

Команда вчених під керівництвом Керолайн Піауле з Інституту дослідження екзопланет, спостерігаючи за Kepler-138 c і Kepler-138 d за допомогою телескопів NASA Hubble і космічних телескопів Spitzer, виявили, що планети можуть складатися переважно з води.

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Водночас астрономи визнають, що на Kepler-138 c і d вони не виявили воду як таку. Натоміть, дійшли висновку про водний склад екзопланет, порівнюючи їхні розміри та маси із Землею. Ці планети, за оцінками вчених, повинні складатися здебільшого з матеріалу, що легший за гірські породи, але важчий за водень або гелій (вони складають основну масу планет-газоподібних гігантів, як-от Юпітер). Найпоширенішим із цих кандидатів є вода.

Суперземля Kepler-138 d на передньому плані. Зліва планета Kepler-138 c, а на задньому плані планета Kepler 138 b, силует якої проходить через центральну зірку. Фото: NASA

"Раніше ми вважали, що планети, які трохи більші за Землю, – це великі кулі з металу та каміння, як збільшені версії Землі, і тому ми назвали їх суперземлями. Однак тепер ми показали, що ці дві планети, Kepler-138 c і d, досить різні за своєю природою, і що велика частка всього їхнього об’єму, ймовірно, складається з води. Це найкращий доказ існування водних світів, типу планет, про існування якого астрономи припускали протягом тривалого часу", – підкреслив Бйорн Беннеке, співавтор дослідження та професор астрофізики в Монреальському університеті.

Як з'ясували вчені, об'єми цих екзопланет більше ніж втричі перевищують об'єм Землі і мають вдвічі більшу масу.

При цьому у Kepler-138 c і d набагато менша густина, ніж у Землі. Астрономи вважають цей факт дивним, адже більшість планет трохи більших за Землю, які були детально вивчені до цього часу, здавалися "кам'янистими світами", подібними до нашого. Додають, що порівнювати їх можна з деякі крижаними супутниками в зовнішній Сонячній системі, які також значною мірою складаються з води, що оточує кам'янисте ядро.

Попри те, що вода займає велику частину площ екзопланет, на них не обов'язково є океани, подібні до земних. Принаймні на поверхні планети, зауважує керівниця дослідження.

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Нагадаємо, наприкінці серпня космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба першим в історії зафіксував вуглекислий газ в атмосфері планети, розташованої за межами Сонячної системи.