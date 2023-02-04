"Не Даня, а Лев": хлопчик із Вінниці у 9 місяців став рекордсменом України завдяки довгому волоссю. ФОТО

Дев’ятимісячний Данило Коваленко із Вінниці став рекордсменом України у категорії "Найдовше волосся у немовляти", відростивши шевелюру довжиною 20 сантиметрів.

Про здобуток маленького українця розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook.

Вона зауважила, що, поглянувши на фото, може здатися, що у хлопчика перука, утім волосся Данила – натуральне. Його довжину заміряли, дотримуючись міжнародних правил.

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"Ви, мабуть, думаєте, навіщо оце на немовля одягнули перуку? Уявіть собі, що таку шевелюру має хлопчик віком 9 місяців! Такий унікальний малий українець, Данило Коваленко, живе у Вінниці.

Думаю, йому більше пасує ім'я не Данило, а Лев. Його грива, тобто волосся, замірялося нами відповідно до міжнародних правил і має … 20 см!" – написала Вєтрова.

9-місячний Даня став рекордсменом України. Фото: Лана Вєтрова

Як розповіли керівниці Нацреєстру батьки малюка, у жодного з них змалечку не було такого шикарного волосся.

Довжина волосся у 9-місячного хлопчика – 20 см. Фото: Лана Вєтрова

"Волосся у Дані набагато густіше, ніж у його мами й тата і, можливо, навіть у нас з вами", – зауважила Лана Вєтрова.

Маленький рекордсмен. Фото: Лана Вєтрова

Українські діти часто дивують своєю унікальністю. Нагадаємо, у січні 2023-го маленька харків'янка Аліса Шматько здобула титул рекордсменки України – у свої 1,1 рочки дівчинка ще не вміє говорити, однак візуально визначає всі літери української абетки без помилок.

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