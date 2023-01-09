Однорічна харків’янка стала рекордсменкою України

Маленька харків'янка Аліса Шматько здобула титул рекордсменки України.

Дівчинка у віці 1 рік 1 місяць ще не вміє говорити, однак візуально вміє визначати усі літери української абетки без помилок, розповідає керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, дитина без заминки може відрізнити навіть букви "Г" та "Ґ".

"У Харкові, під ракетними обстрілами, авіаційними ударами і повітряними тривогами ростуть юні українці, діти війни. Серед них є маленька харків'янка, яка під час війни вже стала знаменитістю, здобувши титул рекордсменки України", – написала Вєтрова у Facebook.

Фото: Лана Вєтрова

Досягнення маленької Аліси внесли до Національного Реєстру Рекордів в категорію "Діти" як досягнення України.

Першу в житті зіркову перемогу з маленькою рекордсменкою розділили мама Юлія і тато Антон. Саме вони ведуть Алісу до перших успіхів і перемог, наголошує Вєтрова.

Нагадаємо, Сергій Притула назвав суму, яку українські діти принесли до його фонду задля допомоги ЗСУ за пів року повномасштабної війни.