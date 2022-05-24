9-річна дівчинка з Чернігова обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ

Яна Осадча журналіст
17195
24 травня 2022

9-річна Кіра Губіна з Чернігова обстригла своє довге волосся, щоб допомогти Збройним силам України.

Така ідея дитині прийшла в укритті, де вона разом з батьками, братами і сестрою ховалася від обстрілів, розповідає "Суспільне".

"Я вирішила поїхати до перукарні, обрізати волосся, продати та віддати гроші на ЗСУ", – говорить Кіра.

Оголошення про те, що дівчата обрізають волосся і отримують за це гроші, дитина знайшла в інтернеті.

 Кіра у перукарні

Волосся дівчинка відрощувала все життя, тому перед візитом до перукаря дуже хвилювалася.

"Дивно дуже. У мене серце калатає, бо я вперше в житті стрижу волосся. Що буде? Що зі мною зроблять?" – казала вона.

Читайте також: Зайці з автоматом, шевроном і в касці: майстриня створює іграшки для допомоги ЗСУ

До війни тато дівчинки Іван не дозволяв їй зрізати коси, казав, що волосся у дочки шикарне і вважав, що відрізати його не варто.

 Тато і мама Кіри

Однак, коли дізнався про ідею доньки, то погодився.

Читайте також: Передав 22 броніки: як 11-річний Максим з Покровська підробляє заради ЗСУ

"Я, звичайно, не був проти. Навпаки, чесно кажучи, я мало не заплакав. Це якось так зачепило мене. Ми два місяці обдумували, шукали: так-так, ні-ні…

Коли сюди повернулися, а ця ідея та бажання в неї не зникли, вона знов і знов про це говорила. Кажу: "Все вже, давай". Наважились", – говорить він.

 Дівчинка заробила для ЗСУ 3,5 тис. гривень

У родині Губіних четверо дітей.

Вони переїхали до Чернігова два роки тому. Їхній будинок стоїть на околиці міста, яку з перших днів війни обстрілювали російські війська. Будинок встояв, але потребує ремонту. На питання, чому не витратила гроші на ремонт, наприклад, своєї кімнати, Кіра каже:

"Ну тому що їм не потрібні якісь там підсвітки у кімнату. Їм потрібен, наприклад, хліб, їжа, вода. Можливо, на рації якісь там вони збирають. Тому я їм повинна додати. Я так думаю, що повинна прямо. Просто я хочу хоч щось зробити для ЗСУ".

 Кіра з модним каре

За коси дівчинка отримала 3,5 тис. гривень, їх Кірині батьки перерахують своїм друзям військовим на передову.

"У нас є друзі, які служать в ЗСУ. Зараз вони під Луганськом, їх там близько 20. Вони зараз збирають на рації, тепловізори", – розповідають батьки.

Читайте також: Жінка вмерла в обіймах сина. Історія пораненого хлопчика з Маріуполя, який втратив маму та опинився в окупації




 5244
Суспільство

"На спині у малого був вирваний шматок м’яса": історія родини хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами

Яна Осадча
 30253
Суспільство

Майже причепурений, але все ще тривожний. Як оживає Чернігів

Наталія Найдюк
 88411
Суспільство

Вони не брали до рук зброю, але Росія їх вбила. 20 відомих людей, які стали жертвами війни

Агенція медійного росту "Або"

Головне на сайті


Суспільство

"На спині у малого був вирваний шматок м’яса": історія родини хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами

Яна Осадча
Чи підуть українські діти до шкіл 1 вересня? Відповідь МОН
Які шанси, що мавпяча віспа пошириться в Україні? Пояснює головний санлікар
Google подарує українським вчителям 43 тис. ноутбуків та розширить доступ до навчання онлайн
Як собака-водолаз Найда допомагає черкаським рятувальникам. ФОТО
Герої фільму про Донбас, який номінували на "Еммі", вирвалися з окупації і повернулися в Україну
Суспільство

Майже причепурений, але все ще тривожний. Як оживає Чернігів

Наталія Найдюк
Суспільство

Вони не брали до рук зброю, але Росія їх вбила. 20 відомих людей, які стали жертвами війни

Агенція медійного росту "Або"