9-річна дівчинка з Чернігова обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ

9-річна Кіра Губіна з Чернігова обстригла своє довге волосся, щоб допомогти Збройним силам України.

Така ідея дитині прийшла в укритті, де вона разом з батьками, братами і сестрою ховалася від обстрілів, розповідає "Суспільне".

"Я вирішила поїхати до перукарні, обрізати волосся, продати та віддати гроші на ЗСУ", – говорить Кіра.

Оголошення про те, що дівчата обрізають волосся і отримують за це гроші, дитина знайшла в інтернеті.

Кіра у перукарні

Волосся дівчинка відрощувала все життя, тому перед візитом до перукаря дуже хвилювалася.

"Дивно дуже. У мене серце калатає, бо я вперше в житті стрижу волосся. Що буде? Що зі мною зроблять?" – казала вона.

До війни тато дівчинки Іван не дозволяв їй зрізати коси, казав, що волосся у дочки шикарне і вважав, що відрізати його не варто.

Тато і мама Кіри

Однак, коли дізнався про ідею доньки, то погодився.

"Я, звичайно, не був проти. Навпаки, чесно кажучи, я мало не заплакав. Це якось так зачепило мене. Ми два місяці обдумували, шукали: так-так, ні-ні…

Коли сюди повернулися, а ця ідея та бажання в неї не зникли, вона знов і знов про це говорила. Кажу: "Все вже, давай". Наважились", – говорить він.

Дівчинка заробила для ЗСУ 3,5 тис. гривень

У родині Губіних четверо дітей.

Вони переїхали до Чернігова два роки тому. Їхній будинок стоїть на околиці міста, яку з перших днів війни обстрілювали російські війська. Будинок встояв, але потребує ремонту. На питання, чому не витратила гроші на ремонт, наприклад, своєї кімнати, Кіра каже:

"Ну тому що їм не потрібні якісь там підсвітки у кімнату. Їм потрібен, наприклад, хліб, їжа, вода. Можливо, на рації якісь там вони збирають. Тому я їм повинна додати. Я так думаю, що повинна прямо. Просто я хочу хоч щось зробити для ЗСУ".

Кіра з модним каре

За коси дівчинка отримала 3,5 тис. гривень, їх Кірині батьки перерахують своїм друзям військовим на передову.

"У нас є друзі, які служать в ЗСУ. Зараз вони під Луганськом, їх там близько 20. Вони зараз збирають на рації, тепловізори", – розповідають батьки.