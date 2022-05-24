9-річна дівчинка з Чернігова обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ

9-річна Кіра Губіна з Чернігова обстригла своє довге волосся, щоб допомогти Збройним силам України.
Така ідея дитині прийшла в укритті, де вона разом з батьками, братами і сестрою ховалася від обстрілів, розповідає "Суспільне".
"Я вирішила поїхати до перукарні, обрізати волосся, продати та віддати гроші на ЗСУ", – говорить Кіра.
Оголошення про те, що дівчата обрізають волосся і отримують за це гроші, дитина знайшла в інтернеті.
|Кіра у перукарні
Волосся дівчинка відрощувала все життя, тому перед візитом до перукаря дуже хвилювалася.
"Дивно дуже. У мене серце калатає, бо я вперше в житті стрижу волосся. Що буде? Що зі мною зроблять?" – казала вона.
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До війни тато дівчинки Іван не дозволяв їй зрізати коси, казав, що волосся у дочки шикарне і вважав, що відрізати його не варто.
|Тато і мама Кіри
Однак, коли дізнався про ідею доньки, то погодився.
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"Я, звичайно, не був проти. Навпаки, чесно кажучи, я мало не заплакав. Це якось так зачепило мене. Ми два місяці обдумували, шукали: так-так, ні-ні…
Коли сюди повернулися, а ця ідея та бажання в неї не зникли, вона знов і знов про це говорила. Кажу: "Все вже, давай". Наважились", – говорить він.
|Дівчинка заробила для ЗСУ 3,5 тис. гривень
У родині Губіних четверо дітей.
Вони переїхали до Чернігова два роки тому. Їхній будинок стоїть на околиці міста, яку з перших днів війни обстрілювали російські війська. Будинок встояв, але потребує ремонту. На питання, чому не витратила гроші на ремонт, наприклад, своєї кімнати, Кіра каже:
"Ну тому що їм не потрібні якісь там підсвітки у кімнату. Їм потрібен, наприклад, хліб, їжа, вода. Можливо, на рації якісь там вони збирають. Тому я їм повинна додати. Я так думаю, що повинна прямо. Просто я хочу хоч щось зробити для ЗСУ".
|Кіра з модним каре
За коси дівчинка отримала 3,5 тис. гривень, їх Кірині батьки перерахують своїм друзям військовим на передову.
"У нас є друзі, які служать в ЗСУ. Зараз вони під Луганськом, їх там близько 20. Вони зараз збирають на рації, тепловізори", – розповідають батьки.
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