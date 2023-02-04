"Моя місія – додати посмішки": кухар, який збиває "Шахеди", розповів про життя на лінії фронту. ВІДЕО

"Моя місія – додати посмішки", – так говорить про себе Ярослав Гулак із позивним "Мудрий" – боєць сил ППО, старший солдат у зенітно-ракетному дивізіоні, кухар і блогер.

Гулак розповів проєкту "Український свідок" про життя на лінії фронту і як йому вдається знаходити позитив, аби розрадити своїх побратимів навіть під ворожими обстрілами.

До війни чоловік жив в Одесі, займався підбором екіпажів для морських суден, а також працював у системі громадського харчування на круїзних лайнерах, а зараз допомагає збивати "Шахеди" (іранськи БПЛА).

Одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ярослав, хоч і боявся, але пішов до військкомату, де заявив, що він – кухар: відповідний розряд чоловік отримав ще у студентстві.

"Навіть руки тряслися, коли заповнював папери. Я цивільна людина, моє єство відштовхує війну", – наголошує боєць Збройних сил.

Ярослав до останнього не вірив, що сценарій великої війни можливий – за тиждень до 24 лютого "Мудрий" навіть пригнав з Америки "біток" (автомобіль), хоча знайомі його відмовляли.

"Я й досі не вірю в те, що це відбувається, але я вже тут, виконую якусь функцію. Я вже бойова одиниця", – говорить чоловік.

У підрозділі чоловік виконує роль заряджаючого і не тільки: він ще й куховарить для себе та своїх побратимів і навіть веде про це блог у TikTok, в якому з гумором розповідає про фронтові будні.

"Навіть в армії та на війні можна знайти якийсь позитив. Я не показую наші замурзані "харі" та умови нашого життя. Цього вистачає і без мене. Моя місія – додати посмішки", – наголошує "Мудрий".

На відео можна побачити фрагменти з роликів, записаних Ярославом на фронті – як він готує "іспанську паелью, узбецький плов та бразильську фейжоаду" з того, що є під рукою.

Військовий зізнається, що навіть на фронті користується ножем та виделкою:

"Це просте піклування про свій шлунок та здоров’я в цілому. Для мене сніданок – це головне".

Зенітник також висловив обуренням стосовно людей, які не хочуть вчити українську мову.

"Це ж проста мова! Навіть такий телепень, як я, котрий ледь вивчив англійську, і той розмовляє українською. Дивишся на деяких людей, які за кордоном вчать німецьку та польську, а українську – не можуть. Чому? Тому що там, доки ти не вивчиш мову, грошей платити не будуть", – підкреслює Ярослав.

Про росіян військовий висловлюється розлого. Вважає, що "ця нація не має права на існування":

"Я не про людей, я про саму суть: в цивілізованому світі, у світі високих технологій, їх треба занулити. Росіяни не мають права на існування в такому вигляді, в якому вони є зараз".

На думку "Мудрого", росіяни повинні боятися українців наче вогню, а "сіра зона" між кордонами РФ та України повинна бути довжиною у 100 км.