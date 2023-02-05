Домівка для наймасивніших зірок: Hubble показав Туманність Тарантул. ФОТО

Космічний телескоп Hubble сфотографував найяскравіший регіон зореутворення у нашій галактиці – Туманність Тарантул, розташовану в сузір'ї Золотої Риби.

Туманність Тарантул, також відома як 30 Doradus, є "домівкою" для найгарячіших і наймасивніших відомих зірок, повідомляють у NASA.

Астрономи називають цю туманність ідеальною природною лабораторією для перевірки теорій зореутворення та еволюції зірок.

Реклама:

Нове зображення поєднує дані двох різних програм спостереження. Перша була спрямована на вивчення властивостей "зерен" пилу, які існують у проміжках між зірками.

Фото: ESA/Hubble & NASA

На знімку, який зробив Hubble, ці пилові частинки утворюють тонкі туманні хмари, що простягаються з нижнього лівого кута зображення. Угорі та праворуч крізь розріджену туманність видно темний фон космосу.

Першу програму спостереження астрономи назвали "Сциллою", де досліджують, як міжзоряний пил взаємодіє із зоряним світлом у різних середовищах. Вона доповнює іншу програму Hubble під назвою "Улісс", яка характеризує зорі.

"Це зображення також включає дані з програми спостережень, що вивчає зореутворення в умовах, подібних до раннього Всесвіту, а також каталогізує зірки Туманності Тарантула для майбутньої науки за допомогою Webb", – розповідають у NASA.

Туманність Тарантул – це велика зореутворююча область іонізованого водневого газу, що знаходиться на відстані 161 тисяча світлових років від Землі у Великій Магеллановій Хмарі.

Реклама: