Домівка для наймасивніших зірок: Hubble показав Туманність Тарантул. ФОТО

Космічний телескоп Hubble сфотографував найяскравіший регіон зореутворення у нашій галактиці – Туманність Тарантул, розташовану в сузір'ї Золотої Риби.

Туманність Тарантул, також відома як 30 Doradus, є "домівкою" для найгарячіших і наймасивніших відомих зірок, повідомляють у NASA.

Астрономи називають цю туманність ідеальною природною лабораторією для перевірки теорій зореутворення та еволюції зірок.

Нове зображення поєднує дані двох різних програм спостереження. Перша була спрямована на вивчення властивостей "зерен" пилу, які існують у проміжках між зірками.

Фото: ESA/Hubble & NASA

На знімку, який зробив Hubble, ці пилові частинки утворюють тонкі туманні хмари, що простягаються з нижнього лівого кута зображення. Угорі та праворуч крізь розріджену туманність видно темний фон космосу.

Першу програму спостереження астрономи назвали "Сциллою", де досліджують, як міжзоряний пил взаємодіє із зоряним світлом у різних середовищах. Вона доповнює іншу програму Hubble під назвою "Улісс", яка характеризує зорі.

"Це зображення також включає дані з програми спостережень, що вивчає зореутворення в умовах, подібних до раннього Всесвіту, а також каталогізує зірки Туманності Тарантула для майбутньої науки за допомогою Webb", – розповідають у NASA.

Туманність Тарантул – це велика зореутворююча область іонізованого водневого газу, що знаходиться на відстані 161 тисяча світлових років від Землі у Великій Магеллановій Хмарі.