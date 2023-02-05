Домівка для наймасивніших зірок: Hubble показав Туманність Тарантул. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
7890
5 лютого 2023

Космічний телескоп Hubble сфотографував найяскравіший регіон зореутворення у нашій галактиці – Туманність Тарантул, розташовану в сузір'ї Золотої Риби.

Туманність Тарантул, також відома як 30 Doradus, є "домівкою" для найгарячіших і наймасивніших відомих зірок, повідомляють у NASA.

Астрономи називають цю туманність ідеальною природною лабораторією для перевірки теорій зореутворення та еволюції зірок.

Нове зображення поєднує дані двох різних програм спостереження. Перша була спрямована на вивчення властивостей "зерен" пилу, які існують у проміжках між зірками.

Фото: ESA/Hubble & NASA

На знімку, який зробив Hubble, ці пилові частинки утворюють тонкі туманні хмари, що простягаються з нижнього лівого кута зображення. Угорі та праворуч крізь розріджену туманність видно темний фон космосу.

Читайте також: Телескоп Hubble сфотографував наймолодшу галактику, виявлену у Всесвіті – її прозвали Пікабу. ФОТО

Першу програму спостереження астрономи назвали "Сциллою", де досліджують, як міжзоряний пил взаємодіє із зоряним світлом у різних середовищах. Вона доповнює іншу програму Hubble під назвою "Улісс", яка характеризує зорі.

"Це зображення також включає дані з програми спостережень, що вивчає зореутворення в умовах, подібних до раннього Всесвіту, а також каталогізує зірки Туманності Тарантула для майбутньої науки за допомогою Webb", – розповідають у NASA.

Туманність Тарантул – це велика зореутворююча область іонізованого водневого газу, що знаходиться на відстані 161 тисяча світлових років від Землі у Великій Магеллановій Хмарі.

Читайте також: Астрономи виявили планету, яка може бути придатною для життя


Реклама:


 12
Здоров'я

"24 лютого ми не зупинили жодної операції". Як найбільша дитяча лікарня рятує життя від початку вторгнення

Вікторія Андрєєва
 3431
КУЛЬТУРА

Греммі-2023. Тріумф Бейонсе та Гаррі Стайлса. Як працює премія, її секретний комітет та чому довкола неї стільки скандалів

Олексій Бондаренко
 9306
Суспільство

"Люди живуть і не розуміють, яке це щастя обіймати дітей". Історія жінки, в якої війна забрала родину

Наталія Найдюк

Головне на сайті


Здоров'я

"24 лютого ми не зупинили жодної операції". Як найбільша дитяча лікарня рятує життя від початку вторгнення

Вікторія Андрєєва
В Україні 4-й рік поспіль скасовують ДПА для школярів: чому це (не) проблема
Як народити дитину від партнера, який травмувався або загинув на війні
Ексдиректора Лувру суд визнав причетним до незаконної торгівлі старожитностями
Рада не змогла ухвалити законопроєкт про НМТ-2023 в цілому
УГКЦ переходить на новий календар: як зміняться дати свят
КУЛЬТУРА

Греммі-2023. Тріумф Бейонсе та Гаррі Стайлса. Як працює премія, її секретний комітет та чому довкола неї стільки скандалів

Олексій Бондаренко
Суспільство

"Люди живуть і не розуміють, яке це щастя обіймати дітей". Історія жінки, в якої війна забрала родину

Наталія Найдюк