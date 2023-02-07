22°С морозу: як виглядає засніжений Піп Іван у лютому. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
18221
7 лютого 2023

На вершині українських Карпат, на горі Піп Іван, 7 лютого зафіксували -22°С. 

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост поділився фото засніженої вершини гори. 

Вранці погода була хмарною з проясненням. Температура повітря за день впала на 2°С. Сила вітру становить 5 м/с. 

У понеділок, 6 лютого, рятувальники закликали утриматися від виходу на високогір'я через погані погодні умови. 

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

"Станом на 08:00, 06.02.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 м), вітер північно-східний, 13 м/с., температура повітря -20°С", – йдеться в повідомленні. 

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, у вересні на горі Піп Іван випав перший сніг. 

Читайте також: Казково, але страшно: як виглядає засніжена вершина гори Піп Іван. ФОТО


Реклама:


 4166
Суспільство

"Почалося все з відчаю": як українки створюють проєкти за кордоном

Анастасія Поя
 12197
КУЛЬТУРА

Без "Останнього з нас": 7 кращих серіалів початку року

Ярослав Підгора-Гвяздовський
 410
Суспільство

Допомогти дітям та лікарям, які ними опікуються: як волонтерять працівники McDonald's

За підтримки McDonald's

Головне на сайті


Суспільство

"Почалося все з відчаю": як українки створюють проєкти за кордоном

Анастасія Поя
Чи загрожують Україні землетруси, як у Туреччині? Відповідають сейсмологи
Англіканська церква розгляне можливість використання гендерно-нейтральних звернень до Бога
Привіз військовий з Бахмута: історія кота з потяга Краматорськ-Київ
Передозування у 300 разів: у сестер-близнючок зі Львова випало волосся через надлишок вітаміну А. ФОТО
На Кіровоградщині чоловік намагався продати через Інтернет унікальну прикрасу ІІІ століття. ФОТО
КУЛЬТУРА

Без "Останнього з нас": 7 кращих серіалів початку року

Ярослав Підгора-Гвяздовський
Суспільство

Допомогти дітям та лікарям, які ними опікуються: як волонтерять працівники McDonald's

За підтримки McDonald's