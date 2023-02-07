22°С морозу: як виглядає засніжений Піп Іван у лютому. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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7 лютого 2023

На вершині українських Карпат, на горі Піп Іван, 7 лютого зафіксували -22°С. 

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост поділився фото засніженої вершини гори. 

Вранці погода була хмарною з проясненням. Температура повітря за день впала на 2°С. Сила вітру становить 5 м/с. 

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У понеділок, 6 лютого, рятувальники закликали утриматися від виходу на високогір'я через погані погодні умови. 

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

"Станом на 08:00, 06.02.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 м), вітер північно-східний, 13 м/с., температура повітря -20°С", – йдеться в повідомленні. 

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, у вересні на горі Піп Іван випав перший сніг. 

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