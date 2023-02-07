Пасажири можуть поскаржитися на водіїв таксі через обслуговування недержавною мовою: як це зробити

Пасажири таксі можуть звернутися зі скаргою до Уповноваженого із захисту української мови, якщо водії обслуговують їх недержавною.

Взаємодія водія та пасажира здійснюється через онлайн-сервіс, в якому користувач може сам обрати зручну для нього мову. Водночас обидва додатки мають українськомовні версії, заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

У вересні минулого року Кремінь розпочав перевірку, в результаті якої виявилося, що таксі "Убер" та "Уклон" не надають послуги з перевезення пасажирів, а є онлайн-сервісами, які через свої вебсайти та мобільні додатки надають доступ до замовлення певних послуг.

"Отже, послуги з перевезення надають безпосередньо водії авто і саме вони несуть повну відповідальність за дотримання Закону", – наголосив омбудсмен.

Фото: chachar / Depositphotos

Тарас Кремінь нагадав, що у разі порушення мовного закону, пасажир може залишити скаргу через електронну форму на сайті або надіславши листа на електронну скриньку: lyst@mova-ombudsman.gov.ua.

Пасажир має надати інформацію про:

точний час;

місце порушення;

повні дані про водія і транспортний засіб;

обставини й докази порушення (фото, відео).

Кремінь зауважив, що деякі онлайн-сервіси самостійно реагують на скарги користувачів щодо мови, і можуть скасувати доступ водію-порушнику до програмного забезпечення.

Відповідно до статей 30 та 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою. Лише на прохання пасажира його індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін.

Раніше мовний омбудсмен прокоментував законність заборони російської у Могилянці.





