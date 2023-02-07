Пасажири можуть поскаржитися на водіїв таксі через обслуговування недержавною мовою: як це зробити

Пасажири таксі можуть звернутися зі скаргою до Уповноваженого із захисту української мови, якщо водії обслуговують їх недержавною.
Взаємодія водія та пасажира здійснюється через онлайн-сервіс, в якому користувач може сам обрати зручну для нього мову. Водночас обидва додатки мають українськомовні версії, заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
У вересні минулого року Кремінь розпочав перевірку, в результаті якої виявилося, що таксі "Убер" та "Уклон" не надають послуги з перевезення пасажирів, а є онлайн-сервісами, які через свої вебсайти та мобільні додатки надають доступ до замовлення певних послуг.
"Отже, послуги з перевезення надають безпосередньо водії авто і саме вони несуть повну відповідальність за дотримання Закону", – наголосив омбудсмен.
|Фото: chachar / Depositphotos
Тарас Кремінь нагадав, що у разі порушення мовного закону, пасажир може залишити скаргу через електронну форму на сайті або надіславши листа на електронну скриньку: lyst@mova-ombudsman.gov.ua.
Пасажир має надати інформацію про:
- точний час;
- місце порушення;
- повні дані про водія і транспортний засіб;
- обставини й докази порушення (фото, відео).
Кремінь зауважив, що деякі онлайн-сервіси самостійно реагують на скарги користувачів щодо мови, і можуть скасувати доступ водію-порушнику до програмного забезпечення.
Відповідно до статей 30 та 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою. Лише на прохання пасажира його індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін.
Раніше мовний омбудсмен прокоментував законність заборони російської у Могилянці.
Читайте також: Не мати нічого спільного з окупантом. Історії українців, які зрікаються російської