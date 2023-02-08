У Львові жінка травмувалася внаслідок вибуху LED-ліхтаря: як запобігти нещасному випадку

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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8 лютого 2023

Мешканка Львова постраждала внаслідок вибуху LED-ліхтаря.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Львівської області.

37-річна жінка отримала поверхневі ушкодження рогівки ока через те, що в її квартирі розірвалася акумуляторна батарея в LED-ліхтарі.

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Після огляду медиків від госпіталізації постраждала відмовилась.

 Наслідки виубху
 Мешканка Львова отримала поверхневі ушкодження рогівки ока внаслідок вибуху

Рятувальники радять дотримуватись рекомендацій при користуванні портативними засобами освітлення:

  • купуйте лише сертифіковану продукцію;
  • дотримуйтеся інструкцій виробника;
  • не допускайте падіння ліхтарів чи попадання вологи в них;
  • не використовуйте неоригінальні або пошкоджені зарядні пристрої;
  • періодично перевіряйте температуру батареї: вона може бути теплою, але не гарячою;
  • не користуйтеся ліхтарями біля плити: акумулятор може перегрітися через зовнішній вплив і вибухнути;
  • не можна ставити ліхтар на зарядку без нагляду, або на ніч.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як уникнути нещасного випадку під час відключень світла, а саме, як безпечно користуватися генераторами, пальниками та свічками.

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