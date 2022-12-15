На Волині загорівся генератор: травмувалася 53-річна жінка

На Волині через коротке замикання електромережі в генераторі травмувалася жінка.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Волинської області.

Інцидент стався 14 грудня. У селі селі Згорани Ковельського району у цегляному гаражі загорівся бензиновий генератор.

Реклама:

Господарі загасили пожежу самотужки. Під час гасіння травмувалася 53-річна власниця – отримала опіки обличчя, правої руки та стегна. Жінку госпіталізували до медичного закладу в Любомлі.

Місце пожежі

"Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі в генераторі. Внаслідок пожежі знищений генератор, пошкоджені вхідні гаражні двері на незначній площі", – кажуть в ДСНС.

Нагадаємо, на Київщині чадним газом з генератора отруїлася 18-річна дівчина.

Про те, як безпечно користуватися генраторами та пальниками ми писали тут.

Читайте також: Як безпечно користуватися туристичними пальниками під час відключень світла

Реклама: