"Воїни світла": Укрпошта випустить марку, присвячену працівникам критичної інфраструктури

Укрпошта запустить в обіг нову марку, присвячену комунальникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після ракетних атак ворога.
Вона називається "Воїни світла. Воїни добра", повідомляють у компанії.
Поштовий блок почнуть продавати з 15 лютого, його вартість – 90 гривень. Тираж – 300 тис. примірників.
Блок складатиметься з 5 марок:
- "Дорожники";
- "Зв’язківці";
- "Енергетики";
- "Водопостачальники";
- "Газовики".
|Поштовий набір. Фото з сайту Укрпошти
"Символічно, що до першого поштового випуску 2023 року входить марка під порядковим номером 2023 – марка "Дорожники".
Номінал кожної поштової марки – М (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України)", – повідомили у компанії.
З 8 лютого можна оформити передзамовлення на поштовий набір, який складається з поштового блоку, художнього конверта і картки в онлайн-магазині Укрпошти.
Компанія також ввела обмеження – можна придбати до 10 наборів на одне замовлення.
Від 15 лютого поштовий набір можна придбати у відділеннях та на сайті Укрпошти, а також на маркетплейсах.
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