"Воїни світла": Укрпошта випустить марку, присвячену працівникам критичної інфраструктури

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 лютого 2023

Укрпошта запустить в обіг нову марку, присвячену комунальникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після ракетних атак ворога.

Вона називається "Воїни світла. Воїни добра", повідомляють у компанії.

Поштовий блок почнуть продавати з 15 лютого, його вартість – 90 гривень. Тираж – 300 тис. примірників.

Блок складатиметься з 5 марок:

  • "Дорожники";
  • "Зв’язківці";
  • "Енергетики";
  • "Водопостачальники";
  • "Газовики".
 Поштовий набір. Фото з сайту Укрпошти

"Символічно, що до першого поштового випуску 2023 року входить марка під порядковим номером 2023 – марка "Дорожники".

Номінал кожної поштової марки – М (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України)", – повідомили у компанії.

З 8 лютого можна оформити передзамовлення на поштовий набір, який складається з поштового блоку, художнього конверта і картки в онлайн-магазині Укрпошти.

Компанія також ввела обмеження – можна придбати до 10 наборів на одне замовлення.

Від 15 лютого поштовий набір можна придбати у відділеннях та на сайті Укрпошти, а також на маркетплейсах.

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