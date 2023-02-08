"Воїни світла": Укрпошта випустить марку, присвячену працівникам критичної інфраструктури

Укрпошта запустить в обіг нову марку, присвячену комунальникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після ракетних атак ворога.

Вона називається "Воїни світла. Воїни добра", повідомляють у компанії.

Поштовий блок почнуть продавати з 15 лютого, його вартість – 90 гривень. Тираж – 300 тис. примірників.

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Блок складатиметься з 5 марок:

"Дорожники";

"Зв’язківці";

"Енергетики";

"Водопостачальники";

"Газовики".

Поштовий набір. Фото з сайту Укрпошти

"Символічно, що до першого поштового випуску 2023 року входить марка під порядковим номером 2023 – марка "Дорожники".

Номінал кожної поштової марки – М (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України)", – повідомили у компанії.

З 8 лютого можна оформити передзамовлення на поштовий набір, який складається з поштового блоку, художнього конверта і картки в онлайн-магазині Укрпошти.

Компанія також ввела обмеження – можна придбати до 10 наборів на одне замовлення.

Від 15 лютого поштовий набір можна придбати у відділеннях та на сайті Укрпошти, а також на маркетплейсах.

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