СБУ заблюрила на фото морду кота: користувачі подякували відомству за почуття гумору

Служба безпека України виставила фотозвіт про контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.
На одному з фото заблюрили не тільки фото підозрюваних, а й морду чорного кота. Ймовірно, кіт перебував у компанії колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами РФ і яких викрили працівники СБУ.
Світлину користувачі соцмереж помітили і оцінили. Однак достеменно невідомо, має кіт відношення до кримінальників чи є "агентом під прикриттям".
|Заблюрений кіт від СБУ
"Репутація кота не постраждала. Заблюрили", – пише користувачка Ірина Солошенко.
Інші коментатори співчувають тварині.
"Бідний котик) Теж стаття світить?" – переймається Катерина Тимчук.
"Чому ніхто не бачить, що бойові комарі теж заблюрені?" – питає Iryna Sarakhman.
Журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач припускає, що появі фото передувала така історія:
"Хлопці, а можете і мені морду замалювати, бо я тим фсбшникам у рясах шкоди наробив ще до того як це стало мейнстрімом", – написав він.
Допис журналіста прокоментував керівник пресслужби СБУ Артем Дехтяренко.
"Поки триває досудове слідство навіть кіт має право на анонімність!)", – зауважив він.
Журналістка Галина Гичка висуває версію, що кота заблюрили, бо йому було соромно потрапити у кадр з тими, кого підозрюють у держзраді.
Київський активіст Макс Юр’єв просто питає у СБУ: а за що кота?
"І як тепер зрозуміти, що саме за кіт на фотографії?" – пише журналіст Дмитро Браславський.
Також користувачі подякували СБУ за почуття гумору.
"Дивлюсь фотозвіт СБУ з рейду монастирями і знаходжу на одній фоточці щось максимально мімішне. Ось це фотка. СБУ, видайте премію тому, хто це зробив", – закликає блогер Денис Гороховський.
Нагадаємо, після того, як росіяни зізналися у крадіжці єнота з Херсона, він став героєм мемів.
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