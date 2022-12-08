СБУ заблюрила на фото морду кота: користувачі подякували відомству за почуття гумору

Яна Осадча журналіст
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8 грудня 2022

Служба безпека України виставила фотозвіт про контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

На одному з фото заблюрили не тільки фото підозрюваних, а й морду чорного кота. Ймовірно, кіт перебував у компанії колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами РФ і яких викрили працівники СБУ.

Світлину користувачі соцмереж помітили і оцінили. Однак достеменно невідомо, має кіт відношення до кримінальників чи є "агентом під прикриттям".

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 Заблюрений кіт від СБУ

"Репутація кота не постраждала. Заблюрили", – пише користувачка Ірина Солошенко.

Інші коментатори співчувають тварині.

"Бідний котик) Теж стаття світить?" – переймається Катерина Тимчук.

"Чому ніхто не бачить, що бойові комарі теж заблюрені?" – питає Iryna Sarakhman.

Журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач припускає, що появі фото передувала така історія:

"Хлопці, а можете і мені морду замалювати, бо я тим фсбшникам у рясах шкоди наробив ще до того як це стало мейнстрімом",написав він.

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Допис журналіста прокоментував керівник пресслужби СБУ Артем Дехтяренко.

"Поки триває досудове слідство навіть кіт має право на анонімність!)", – зауважив він.

      Журналістка Галина Гичка висуває версію, що кота заблюрили, бо йому було соромно потрапити у кадр з тими, кого підозрюють у держзраді.

      Київський активіст Макс Юр’єв просто питає у СБУ: а за що кота?

      "І як тепер зрозуміти, що саме за кіт на фотографії?"пише журналіст Дмитро Браславський.

      Також користувачі подякували СБУ за почуття гумору.

      "Дивлюсь фотозвіт СБУ з рейду монастирями і знаходжу на одній фоточці щось максимально мімішне. Ось це фотка. СБУ, видайте премію тому, хто це зробив", закликає блогер Денис Гороховський.

      Нагадаємо, після того, як росіяни зізналися у крадіжці єнота з Херсона, він став героєм мемів.

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