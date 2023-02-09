Які довідкові матеріали можна використовувати під час НМТ: перелік

Учасники національного мультипредметного тесту (НМТ) зможуть користуватися довідковими матеріалами, виконуючи завдання з деяких предметів.

Про це повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Довідкові матеріали, використання яких дозволене під час виконання математики, фізики та хімії, можна знайти на тестовій платформі. Йдеться про спеціальні електронні вкладинки на тестовій платформі УЦОЯО.

Математика

"Довідкові матеріали з математики будуть ті ж самі, що торік, і ті ж, які використовували на зовнішньому незалежному оцінюванні у 2021 році", – повідомила заступниця директора УЦОЯО.

У довідкових матеріалах можуть знадобитися:

формули з геометрії;

логарифми;

первісна функція та визначений інтеграл;

матеріали з тригонометрії та інше.

Під час тестування учасники НМТ матимуть змогу скористатися чернеткою.

"Очевидно, що багато задач буде з застосуванням рисунків, потрібно буде щось для себе позначити, знайти певні довжини сторін багатокутника. Це можна буде зобразити на чернетці. На кожному робочому місці учасника вона буде", – каже Вакуленко.

Хімія

Випускники, які третім предметом обрали хімію, зможуть використовувати такі довідкові матеріали:

періодичну систему хімічних елементів;

таблицю "Розчинності основ кислот амфотерних гідроксидів і солей у воді за температурою 20-25°C";

таблицю "Ряд активності металів".

Фізика

Учасникам НМТ з фізики також будуть доступні довідкові матеріали під час тестування. Зокрема:

таблиця "Префікси до одиниці Si";

таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів.

"І з фізики, і з хімії також зможете скористатися чернеткою", – запевнила заступниця директора УЦОЯО.

Нагадаємо, тест складатиметься з трьох предметів, де обов'язковими є українська мова та математика. Третім можна обрати: історію України, іноземну мову (англійську, німецьку, французьку, іспанську), біологію, хімію або фізику.















