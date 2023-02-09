Погрожував викинути з балкона: поліція Києва затримала батька, який знущався з власної дитини

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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9 лютого 2023

Правоохоронці Києва відкрили три кримінальних провадження щодо місцевого мешканця, який погрожував викинути з балкона тримісячну доньку.

Кривднику загрожує до шести років ув’язнення, повідомляє поліція Києва.

У Києві, на вулиці Якуба Коласа чоловік 1977 року народження погрожував викинути з балкона квартири тримісячну доньку. 

Небайдужі викликали правоохоронців, які вилучили дитину і передали медикам. Життю і здоров’ю дівчинки нічого не загрожує.

 Чоловік, який погрожував викинути з балкона доньку. Фото: Поліція Києва

У ході слідчих дій правоохоронці встановили, що дитина знаходилася у квартирі з дідусем, бабусею та батьком. Між родичами розпочався конфлікт, під час якого зловмисник схопив дитину, вибіг на балкон та погрожував викинути її з вікна.

 Інцидент на балконі. Фото: поліція Києва

Ювенальні поліцейські спільно зі службою у справах дітей та сім’ї вилучили дівчинку з родини. Вирішується питання щодо позбавлення батьків батьківських прав.

 Врятоване трьохмісячне немовля. Фото: поліція Києва

Зловмиснику загрожує ув’язнення від трьох до шести років.

Нагадаємо, киянці, яка протягом тривалого часу вчиняла психологічне домашнє насильство над 13-річним сином, присудили 240 годин громадських робіт та зобов'язали пройти програму для кривдників строком на 3 місяці. 

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