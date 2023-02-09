У 2022 році порушення мовного законодавства виявили у 6 університетах

Минулого року в 6 українських університетах виявили порушення мовного законодавства.

Про це повідомив Уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь.

"З метою захисту прав громадян України на навчання державною мовою у 2022 році в закладах вищої освіти завершено здійснення 6 заходів державного контролю за застосуванням державної мови", – написав він.

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Мовний омбудсмен виявив порушення частини першої статті 21 Закону про мову у таких вишах:

Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;

Київський фаховий коледж зв’язку;

Національний університет "Одеська морська академія";

Одеський національний медичний університет;

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

Національний авіаційний університет.

Фото: ArturVerkhovetskiy /Depositphotos

Також станом на 1 лютого 2023 року трьох викладачів закладів вищої освіти оштрафували за порушення мовного законодавства.

Водночас омбудсмен повідомив, що нещодавно вчена рада Харківського національного університету імені Василя Каразіна призначила завідувача кафедри української мови і заступника декана філологічного факультету з наукової роботи уповноваженим з питань державної мови.

Водночас у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського планують обрати свого "мовного омбудсмена" серед студентів.

Тарас Кремінь звернувся до Міністерства освіти і науки України із проханням посилити контроль за дотриманням мовного законодавства у закладах вищої та фахової передвищої освіти.

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"Доволі значна частина повідомлень, звернень та скарг громадян, які надходять до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, стосується випадків порушень вимог Закону у частині застосування недержавної мови під час освітнього процесу в закладах вищої та фахової передвищої освіти", – йдеться у листі омбудсмена.

"Наполягаємо на посиленні контролю за університетами і коледжами стосовно дотримання мовного закону. Українська – мова вільних і розумних!", – наголосив Уповноважений у листі до міністра.

Мовний омбудсмен нагадує, що положення частини першої статті 21 Закону передбачає, що мовою освітнього процесу є державна мова.

Викладання українською у вишах також передбачає частина перша статті 48 Закону України "Про вищу освіту" і стаття 46 Закону України "Про фахову передвищу освіту".

Нагадаємо, раніше у Києво-Могилянській академії заборонили використання російської мови навіть поза навчанням.