В університеті Каразіна призначили власного мовного омбудсмена

Вчена рада Харківського національного університету імені В. Каразіна прийняла рішення про призначення свого мовного омбудсмена.

Обов'язки він виконуватиме на громадських засадах, повідомили на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови.

Нововведення ініціювала ректорка вишу Тетяна Кагановська.

Університетським омбудсменом призначили завідувача кафедри української мови та кандидата філологічних наук Миколу Філона.

"Перший в Україні приклад реального захисту прав студентів на здобуття освіти українською. Така ініціатива важлива як для Харкова, так і для всіх міст України. Ми будемо радо вітати, якщо в кожному університеті будуть такі захисники мови!", – наголосив Тарас Кремінь.

Мовний омбудсмен нагадав, що протягом 2022 року до нього надійшло 7 звернень про порушення у ХНУ ім. Каразіна: окремі викладачі використовували не державну мовну. На двох педагогів склали адміністративні протоколи та виписали штрафи.

Схожа ситуація сталась у жовтні в одному зі столичних вишів. Доцент проводив навчання для третьокурсників російською.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмен оштрафував мера Харкова Терехова через те, що у телемарафоні той говорив російською. У відповідь посадовець заявив, що оскаржуватиме покарання.