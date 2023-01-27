У Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською

У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" студентам, викладачам та адміністрації заборонили використовувати російську мову у закладі.

Нову норму прописали у Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, повідомив голова Наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.

Цю інформацію також підтвердив президент НаУКМА Сергій Квіт у коментарі "Українській правді. Життя".

"Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу", – написав Зубко.

"Я підтверджую цей факт. Остаточна версія Правил буде опублікована наступного тижня", – додав Квіт.

Правила затвердили 27 січня на 40 сесії Академічної конференції університету.

"Оновлені Правила внутрішнього розпорядку були прийняті одноголосно Академічною конференцією, тобто Загальними зборами колективу. Це означає, що за них також проголосували студенти", – прокоментував Сергій Квіт.

Нагадаємо, раніше у київських школах відмовилися від викладання російської мови навіть факультативно.

Також Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким в Україні можуть заборонити використання російських джерел в освіті та науці.