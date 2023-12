Університет в Ірландії анонсував лекції про Україну: одна з викладачок викликала підозри в українців

Ірландський Trinity College Dublin у складі Дублінського університету анонсував безкоштовні лекції про мову, культуру та історію України, приурочивши їх до роковин повномасштабної війни.

23 березня лекцію "Мова в Україні" мала викладати Світлана Ільїна. На сайті університету вказано, що вона викладачка російської мови на факультеті мов, літератур та культурології.

Українці у соцмережах обурилися таким вибором викладача. Політологиня Галина Герасим припустила, що лекторка є росіянкою і не володіє українською мовою. Інші користувачі розкритикували університет, а в коментарях відмічали Посольство України в Ірландії.

"Українська правда. Життя" розібралася в інциденті.

Trinity College Dublin. Фото: unsplash Stephen Bergin

Що сталося?

На початку лютого Trinity College Dublin анонсував серію лекцій під назвою "Розуміння України", орієнтовану на спільноту коледжу та громадськість.

"Напередодні річниці вторгнення Росії в Україну (24 лютого) Трініті-коледж Дубліна розпочинає серію безкоштовних публічних лекцій, які мають на меті ознайомити зі складною історією та багатою культурною спадщиною України", – йдеться на сайті закладу.

Курс складається з 7 лекцій: "Україна та її історії", "Історія та культура в Україні у ХІХ столітті", "Єврейська спадщина України", "Україна в Радянському Союзі", "Українська культура у ХХ столітті", "Мова в Україні", "Історична спадщина та Україна в пострадянському світі".

Перша лекція пройшла 9 лютого, а остання має бути проведена 30 березня. Ініціативу організувала кафедра російських та славістичних студій Трініті у партнерстві з Історичним товариством Університету та Східноєвропейським товариством.

23 березня лекцію з мови має читати Світлана Ільїна. У мережі про неї небагато інформації, та на сайті університету вказано, що вона має ступінь бакалавра філології з відзнакою та магістра освіти Trinity College Dublin. Також вона викладає російську у системі післяшкільної освіти і англійську для носіїв інших мов.

"УП. Життя" розпитала університет, чому вони підібрали такий викладацький склад і чи є серед лекторів люди українського походження.

"Ця серія лекцій була організована викладачами Трініті спільно з двома студентськими товариствами – Історичним товариством Університету та Східноєвропейським товариством. Спочатку лекції були призначені для студентів старших курсів, тому було вирішено максимально залучити викладачів Трініті", – відповіли у закладі.

Лекторка Світлана Ільїна – ірландка, але виросла і здобула освіту на заході України. За словами представниці вишу, вона вільно володіє як українською, так і російською мовами.

"Вона добре обізнана з мовною проблематикою в Україні. Сфера її наукових інтересів – засвоєння мови та мовна ідентичність. Наразі вона викладає англійську мову новоприбулим українцям в Ірландії через українську мову", – повідомили в університеті.

Також у закладі зазначили, що біографія Світлани Ільїної на сайті є неповною.

"Світлана – громадянка Ірландії, яка виросла в Україні, де отримала початкову освіту в галузі викладання мови.

Вона вільно володіє українською та російською мовами і читає лекції про українську ідентичність та радянську Україну для одного з основних модулів кафедри: "Вступ до студій Центральної та Східної Європи", – додають у Trinity College Dublin.

Світлана Ільїна у коментарі "УП. Життя" та на своїй Facebook-сторінці підтвердила, що має українське походження, вільно володіє українською і є філологом за фахом.

"Ніколи не займалася просуванням проросійських наративів, не є публічною персоною або активним користувачем соцмереж. Правопис імені базується на свідоцтві про народження, виданому за радянських часів", – каже про себе Світлана.

В Ірландії жінка викладає англійську та російську мови, перекладає з української та на українську, має досвід викладання української як іноземної мови.

"Допомогла великій кількості студентів, зокрема з України, у підготовці до державного іспиту і подальшого вступу до вищих навчальних закладів в Ірландії.

Наразі працює з великою кількістю українців, допомагаючи в опануванні англійської, отримує схвальні відгуки. Посаду в університеті отримала минулого року, успішно пройшовши конкурс. За двадцять років роботи скарг на непрофесіоналізм не отримувала", – додає лекторка.

Світлана вважає, що "непорозуміння" виникло через брак інформації у медійному просторі. Вона зазначила, що обурені користувачі соцмереж зібрали "крихти застарілої інформації".

"Мій диплом з відзнакою спеціаліста романо-германської філології, викладача англійської мови і літератури, Кембриджський сертифікат з англійської мови на рівні носія (Cambridge Certificate in Proficiency in English), диплом магістра освіти (Master’s in Education), а також моє теперішнє дослідження в докторантурі (current PhD research) у повній відповідності до вимог Трініті надають мені право читати лекції англійською мовою для студентів бакалаврату коледжу, а також для ширшої аудиторії", – розповіла Світлана Ільїна у коментарі "УП. Життя".

"Зрозуміло, що люди хочуть запобігти дезіформації про Україну, але прикро, що роблять це таким ганебним чином. Замість того, щоб запросити роз’яснення, пишуть гнівні скарги і залучають ірландські ЗМІ", – каже викладачка.

Жінка вважає, що варто "припинити суперечки" і скерувати зусилля на допомогу Україні і українцям, поширюючи українську мову, а також знання про її культуру та історію.

"Той факт, що людина з України, з українським дипломом та знанням української мови читатиме лекцію для ірландців, мав би викликати схвалення з боку громади", – додає Світлана.