Мінветеранів створить структуру менторів для бійців та їхніх сімей

В Україні створять структуру менторів для ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин та сімей полеглих військових.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

"Ми знаємо, що на місцях відбувається багато бюрократичних процесів, з якими стикаються ветерани і ветеранки, коли повертаються до цивільного життя. Тож ми анонсуємо створення у системі Міністерства у справах ветеранів України структуру менторів для ветеранів, таку собі "армію ветеранських менторів", – сказала очільниця Мінветеранів Юлія Лапутіна.

Реклама:

За її словами, менторами стануть майже 10 тисяч людей – бажано, щоб вони також були ветеранами.

Фото: IgorVetushko /Depositphotos

Менторська служба має допомогти бійцям долати бюрократію, інформувати, спрощувати умови отримання послуг, а за потреби – ходити з ветеранами за усіма довідками.

"Щоб у кожній громаді була людина, яка опікуватиметься певною кількістю ветеранів. Ми маємо створити умови, щоб після перемоги наші Захисники і Захисниці могли якісно повертатися до цивільного життя", – зазначила пані-міністр.

Проєкт підтримали Уряд і прем’єр-міністр України. Його мають реалізовувати фахівці Міністерства спільно з органами місцевого самоврядування.

Брифінг та обговорення ідеї з ветерами і громадськими організаціями має відбутись наступного тижня. У Мінветеранів обіцяють повідомити деталі згодом.

Реклама:

Нагадаємо, раніше Юлія Лапутіна повідомила, що українських ветеранів залучатимуть до викладання військової підготовки у школах.