На Закарпатті батьку, який систематично ґвалтував доньок, загрожує довічне ув'язнення

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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1 березня 2023

Мешканця Тячівського району, що на Закарпатті, можуть засудити до довічного ув’язнення за систематичне ґвалтування неповнолітніх доньок, яких він виховував сам.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Закарпатській області.

"Наприкінці вересня минулого року до поліції звернулася 12-річна дівчинка з Тячівського району. Дитина розповіла правоохоронцям, що її батько протягом кількох останніх років систематично, проти її волі, вступає з нею у статеві стосунки", – пишуть правоохоронці.

З їхніх слів, дівчину відразу ж передали ювенальній поліції. Оперативники знайшли докази, що підтвердили слова заявниці. Того ж дня 39-річного батька дитини затримали. 

   Фото: innakorn/Depositphotos

ході слідства правоохоронці з’ясували, що окрім 12-річної доньки, від сексуального насильства постраждала також її старша сестра, якій на момент першого зґвалтування виповнилося щонайменше 12 років. Обох дівчат чоловік виховував самостійно", – повідомили в Нацполіції Закарпаття.

Правоохоронці додають, що слідчі зібрали достатньо доказів та завершили досудове розслідування у цій справі. Обвинувачений, як і упродовж всього періоду слідства, перебуває у СІЗО. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення. 

За ініціативою поліцейських обох потерпілих дівчат забрали з родини. Тепер вони проживають у дитячому будинку.

Нагадаємо, чоловіка із Рівненщини, який неодноразово ґвалтував свою 10-річну пасербицю, засудили до довічного позбавлення волі.

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