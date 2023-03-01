На Закарпатті батьку, який систематично ґвалтував доньок, загрожує довічне ув'язнення

Мешканця Тячівського району, що на Закарпатті, можуть засудити до довічного ув’язнення за систематичне ґвалтування неповнолітніх доньок, яких він виховував сам.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Закарпатській області.

"Наприкінці вересня минулого року до поліції звернулася 12-річна дівчинка з Тячівського району. Дитина розповіла правоохоронцям, що її батько протягом кількох останніх років систематично, проти її волі, вступає з нею у статеві стосунки", – пишуть правоохоронці.

З їхніх слів, дівчину відразу ж передали ювенальній поліції. Оперативники знайшли докази, що підтвердили слова заявниці. Того ж дня 39-річного батька дитини затримали.

"У ході слідства правоохоронці з’ясували, що окрім 12-річної доньки, від сексуального насильства постраждала також її старша сестра, якій на момент першого зґвалтування виповнилося щонайменше 12 років. Обох дівчат чоловік виховував самостійно", – повідомили в Нацполіції Закарпаття.

Правоохоронці додають, що слідчі зібрали достатньо доказів та завершили досудове розслідування у цій справі. Обвинувачений, як і упродовж всього періоду слідства, перебуває у СІЗО. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

За ініціативою поліцейських обох потерпілих дівчат забрали з родини. Тепер вони проживають у дитячому будинку.

Нагадаємо, чоловіка із Рівненщини, який неодноразово ґвалтував свою 10-річну пасербицю, засудили до довічного позбавлення волі.