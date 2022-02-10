На Рівненщині вітчима, який неодноразово ґвалтував дівчинку, засудили до довічного ув'язнення

Чоловіка із Рівненщини, який неодноразово ґвалтував свою 10-річну пасербицю, засудили до довічного позбавлення волі.
Прокурор у суді довів, що з січня по травень 2020 року засуджений вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував доньку своєї співмешканки і знімав це на відео, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
Матір дитини випадково побачила записи в телефоні чоловіка, про що одразу повідомила до поліції.
У суді вітчим визнав свою вину лише частково.
Його засудили за неодноразове вчинення злочинів проти статевої свободи (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України) у вигляді довічного позбавлення волі.
|Фото: Alexey_Seafarer/Depositphotos
Засуджений та його захисник оскаржили вирок. Утім, Верховний Суд скарги не задовольнив та залишив встановлене покарання.
Нагадаємо, соціологічне опитування свідчить, що 4% українців стали жертвами зґвалтування у дитинстві.
8 з 10 випадків сексуальне насилля вчиняє той, хто добре знає жертву.
Ось інструкція, що робити, якщо ви стали жертвою домашнього насильства.
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