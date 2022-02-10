На Рівненщині вітчима, який неодноразово ґвалтував дівчинку, засудили до довічного ув'язнення

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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10 лютого 2022

Чоловіка із Рівненщини, який неодноразово ґвалтував свою 10-річну пасербицю, засудили до довічного позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що з січня по травень 2020 року засуджений вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував доньку своєї співмешканки і знімав це на відео, повідомляють в Офісі Генерального прокурора. 

Матір дитини випадково побачила записи в телефоні чоловіка, про що одразу повідомила до поліції.

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У суді вітчим визнав свою вину лише частково. 

Його засудили за неодноразове вчинення злочинів проти статевої свободи (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України) у вигляді довічного позбавлення волі. 

Фото: Alexey_Seafarer/Depositphotos

Засуджений та його захисник оскаржили вирок. Утім, Верховний Суд скарги не задовольнив та залишив встановлене покарання.

Нагадаємо, соціологічне опитування свідчить, що 4% українців стали жертвами зґвалтування у дитинстві.

8 з 10 випадків сексуальне насилля вчиняє той, хто добре знає жертву.

Ось інструкція, що робити, якщо ви стали жертвою домашнього насильства.

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